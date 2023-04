Mendilibar es el nuevo ídolo de la afición sevillista. El hombre que resucitó de entre los muertos al equipo andaluz. Sin estridencias, con un mensaje sencillo y claro, ha recuperado a un equipo que estaba diseñado para pelear por la Champions y acabó luchando por alejarse del descenso. En el interín, Mendilibar ha clasificado a los suyos para las semifinales de la que los hinchas del nervios llaman con su gracejo particular la Sevilla League, competición de la que son los verdaderos reyes. Ahora, vuelven a estar en las puertas de otra final europea, con el permiso de la Juventus, próximo rival y un viejo conocido de la afición grogueta, puesto que el Villarreal le eliminó en octavos de la Liga de Campeones la pasada temporada.

El estilo Villarreal

Mendilibar se refirió a la visita del Submarino de Setién y reconoció que le va más el estilo de juego de los amarillos que el de otros rivales. No se cortó al respecto: "El Villarreal posee un estilo de juego que nos favorece, porque te da la opción de presionar arriba y no sucede lo mismo, por ejemplo, cuando te enfrentas con el Cádiz".

La victoria ante el Manchester United ha reactivado a la afición sevillista, que ya calienta motores para cantar el popular himno del Centenario del Sevilla a la salida de sus jugadores contra el Villarreal, esta noche a partir de las 21.00 horas. "Si no ganas, es complicado calar entre la gente. Ahora, los resultados han ayudado a que cale el mensaje pero viene un partido diferente", aseveraba Mendilibar. El técnico también censuró el apretado calendario competitivo que deben afrontar los equipos: "La Supercopa era a un partido, pero ahora se invita a otros dos equipos. Y para amistosos de selecciones, se ha montado una competición con categorías A, B y C. El físico no aguanta pero la dinámica es organizar partidos y televisarlos", aseguraba.

El peso del cansancio

El entrenador hispalense se refería al cansancio al que deberá hacer frente su equipo después del duro partido contra el United. "Es lo que tiene estar en dos competiciones, pero no me voy a quejar, porque ojalá lo juege siempre todo el Sevilla", explicaba. Mendilibar consiera que «el cansancio físico se combate con el tema mental, sobre todo en la primera media hora en la que se puede no notar el cansancio porque venimos de varios partidos con buenos resultados y las ganas de jugar muchas veces depende de eso", apuntaba.

José Luis Mendilibar también anunció que el central brasileño Marcao Teixeira, que se produjo el jueves una lesión muscular, "lo normal es que no reaparezca en lo que resta de temporada" y le he aconsejado "aprovechar este mes y las vacaciones para volver con la mente limpia y estar como nuevo para la temporada que viene".

Un duelo de entrenadores a la antigua usanza se dará esta noche en el Pizjuán: Mendilibar vs Setién. Técnicos de los de antes.