Setién, cada vez más aliviado: solo tiene dos bajas para el Sevilla-Villarreal

Quique Setién, desde su llegada hace ahora seis meses al Villarreal CF, ha tenido que trabajar a contrarreloj y, a menudo, escaso de efectivos a la vez que alternaba LaLiga bien con la Conference League, bien con la Copa del Rey. Ahora, solo inmerso en una competición, ve despejarse el panorama en las nueve jornadas restantes, que encara con la baja de Francis Coquelin hasta el final del ejercicio, más la eterna incógnita de Gerard Moreno, que vuelve a cumplir un mes fuera del equipo en este nuevo parón forzoso.

El repaso

«Ahora están todos menos Gerard y Coquelin; el resto están en condiciones», ratificó el cántabro. «Me va a venir bien para poder gestionar el cansancio, algo que no hemos podido hacer en otros momentos de la temporada, cuando no teníamos a tanta gente», añadió. Donde más a notar ese fecundidad de efectivos, es en la medular. «Me cuesta decidir quien juega: tengo muchos centrocampistas, aunque la mayoría de ellos son distintos», consideró el cántabro, lacónico sobre la Champions: «Nuestro objetivo es entrar en Europa, pero nuestro planteamiento es el de ir partido a partido».

«Hay muy buena predisposición, ahora que tenemos a muchos jugadores para trabajar, que es lo mejor para todos, porque hay más competencia», manifestaba sobre el transcurrir de la semana antes de, rápidamente, abordar el análisis de los nervionenses.

Lo que espera en Nervión

«Espero un partido lleno de dificultades», introdujo. «El Sevilla está en un muy buen momento, de inspiración, con un camino diferente al que venían recorriendo, con un entrenador que ha cambiado las cosas», comentó sobre la llegada de José Luis Mendilibar, el tercer técnico del curso, tras Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli. «Es un gran equipo que se está reforzando a sí mismo, como vimos ante el Manchester United», evaluó. «Influye el estado de ánimo después de que haya pasado por momentos de dificultad, demostrando una fortaleza mental que se suma a la física», manifestó, luego de que incluso llegara a ocupar plazas de descenso mientras compaginaba LaLiga con la Champions, de la que cayó a la Europa League, en la que ahora vislumbra una nueva final. «Nosotros no tenemos jugadores de esas características, no podemos convertir a nuestros futbolistas en algo que no son, pero sí minimizar sus virtudes», señaló sobre el antídoto a aplicar en la caldera del Pizjuán.

La victoria del pasado fin de semana en Mestalla les ha colocado con ocho puntos de margen respecto a la zona de peligro, una distancia aún no definitiva, a juicio del santanderino. «Tienen algo más de desahogo en la clasificación, pero todavía con un cierto riesgo, lo cual es un estímulo para que busquen tres puntos con los que aliviarse», reseñó, en alusión a la visita del Submarino.