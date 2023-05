Con solo 28 años es uno de los referentes y pesos pesados del vestuario del próximo rival del Villarreal CF, el Athletic Club de Bilbao, que visita este próximo sábado el Estadio de la Cerámica (18.30 horas). Cumple su octava temporada en el primer equipo rojiblanco y es un delantero que refleja los valores de su club y lo demuestra con la garra que le pone a cada partido. Es Iñaki Williams, el mayor de los Williams, el que eligió defender los colores de la selección de sus orígenes, Ghana, con la que disputó el pasado Mundial Qatar 2022.

El extremo bilbaíno elogió el pasado domingo al Submarino, club al que admira, y confesó que en el vestuario del Athletic se tiene «la esperanza y la actitud necesaria para afrontar los 15 puntos que quedan e ir a por ellos ya desde este sábado ante un rival directo».

Aplaude a los 'groguets'

Para el jugador vasco de orígenes africanos, «el Villarreal cuenta con una plantilla increíble, con muchos jugadores de mucha calidad, muchos recursos y que está haciendo una segunda vuelta espectacular».

«Seguro que el del sábado va a marcar nuestro futuro, pero no va a ser decisivo», adelantó sobre el partido ante el Submarino.

No está satisfecho con las últimas jornadas

El atacante confesó que no están en su mejor tramo de la temporada. «En momentos claves no hemos respondido, o nos ha faltado esa pizca de suerte o no ha entrado la pelota. Muchas veces es frustrante, pero de nada sirve lamentarse. Hay que sumar porque los de abajo también vienen apretando», resumió Iñaki.

A pesar de ello, ve a su equipo «bien y con confianza». «Somos de los cinco equipos que más goles meten. En partidos que había que dar un golpe sobre la mesa nos ha faltado, pero el equipo genera muchísimo», insistió un Williams asume que «no lograr una plaza europea por sexta temporada consecutiva sería triste», indicó.