20 estands ompliran la Pobla Tornesa d’artesania en la Fira de la Rabosa

La Pobla Tornesa es prepara per a viure un intens cap de setmana amb la segona edició de la Fira de la Rabosa, que omplirà d’artesania aquest municipi de la Plana Alta amb 20 estands de tota mena, des d’alimentació, bijuteria i productes tèxtils procedents de la província i d’altres punts de la Comunitat.

Més enllà dels variats expositors, des de l’organització expliquen que la mostra posarà a disposició dels veïns i visitants tres food trucks i tallers infantils. A més, hi haurà tastos de vi i de cervesa i també una actuació musical.

Després d’una primera edició l’any passat d’aterratge, enguany han incorporat més novetats per a fer més atractiva la seua programació. Així, per exemple, per primera vegada inclou la presentació d’un llibre o un tast de vi.

Programació de la II Fira de la Rabosa. / Mediterráneo

Els actes començaran el dissabte al matí amb la inauguració de la fira, que serà a les 11.00 hores, on, a més de les autoritats municipals, participarà la banda local, com és la Unió Musical de la Pobla.

També hi haurà una masterclass de zumba i un tast de vins amb maridatge a càrrec de Terrenae (el cost per persona és de 15 euros i els interessats s’han d’inscriure prèviament. Dj Llobre amenitzarà l’hora de dinar amb música.

La Unió Musical de la Pobla Tornesa participarà en la inauguració de la fira. / Mediterráneo

A la vesprada, destaquen dos tallers per a totes les edats (un de pintura i estampació amb elements naturals i després un altre de macramé). A les 19.00 hores hi ha previst un tast de cervesa a càrrec de Cerveseria L’Audaç (10 euros per persona) i, per concloure la primera jornada, el grup Impostores protagonitzarà un concert a partir de les 20.30.

El diumenge continuarà la programació, amb la presentació del llibre El nom dels pobles valencians: origen i significat, del doctor Abel Soler, un altre tast de cervesa i un taller de construcció d’instruments i batukada per a xiquets.

Com va sorgir aquesta fira?

La Fira de la Rabosa, que deu la seua denominació al popular malnom que reben els habitants de la Pobla, va sorgir l’any passat gràcies a l’interés i l'esforç de tres emprenedores locals, que van tindre la idea d’impulsar una fira en la localitat, igual que la tenen altres municipis del voltant.

«Volem que la Fira es consolide en el temps any rere any en el poble i siga un referent en la província, no només per a promocionar els productes locals i el comerç de proximitat, sinó també per a donar a conéixer la Pobla i tot el molt que es pot fer i vore ací», reivindiquen des de l’organització de la mostra.