Quique Setién ha expresado su opinión sobre el episodio racista hacia Vinicius Junior. El técnico amarillo se mostró tajante contra los aficionados que llegan a este tipo de situaciones: “Por comprar una entrada no tienes el derecho de meterte con todo el mundo".

Viene de atrás

El santanderino defendió que "España no es un país racista", pero en momentos concretos en la que la gente pierde los papeles y "pasa lo que pasa,y esto si que debería servir a mucha gente para reflexionar".

No se debe normalizar

Los episodios de racismo han ido aconteciendo durante toda la temporada, y Setién es claro sobre una situación que no se ha producido solamente en un partido: "Ya van sucediendo muchas cosas, pero las hemos normalizado. No por ahora solo, esto ya viene de años. No podemos hacer de un partido de fútbol una situación de vida o muerte”.

Revertir la situación

El preparador del Villarreal apuntó que se necesita un cambio ya que tiene la sensación de que se ha pasado de ir a disfrutar de un espectáculo como el fútbol a "una situación de crispación constante". También hace reflexionar por la afluencia de menores a los estadios: "La situación debe cambiar porque no estamos enseñando bien a nuestros hijos", concluyó.