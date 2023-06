Es una de las voces autorizadas del vestuario del Villarreal CF y uno de sus capitanes. El centrocampista Manu Trigueros hizo balance tras finalizarse el ejercicio 2022/23, destacando que la temporada que acaba de concluir ha sido un poco extraña, por la decisión de marcharse del club de Unai Emery y el parón del Mundial, aunque apuntó que la han finalizado con buena nota, al acabar quintos y jugar competición europea la próxima campaña.

Buena nota

"Creo que debemos poner una buena nota a esta temporada, hemos estado peleando con los de arriba hasta el final de temporada y se nos escapó de la 'Champions' de la recta final. Creo que se puede calificar como buena la temporada y que un quinto puesto hace que juguemos otro año en Europa”, comentó.

"Ha sido un poco de montaña rusa, con cosas extrañas. La salida de Emery y la llegada de Setién. Nos costó adaptarnos pero al final hemos conseguido grandes resultados ante grandes rivales. En Europa es verdad que nos eliminó un equipo más flojo y no estuvimos bien. Mientras que en Copa nos eliminó el Real Madrid en un partido que íbamos dos a cero, lo que nos dejó tocados; aunque en LaLiga hemos logrado el objetivo", analizó.

Posibilidad de 'Champions'

Preguntado por la posibilidad de que una sanción de la UEFA al Barcelona, por el caso Negreira, le abriera al Villarreal las puertas para jugar la próxima temporada en la Liga de Campeones, afirmó: "Nosotros no podemos hacer nada, sería bueno que estando en la playa mire el móvil y digan que vamos a la 'Champions'. Soy de los que creo que esas cosas se tienen que ganar en el campo, pero es una situación que si se da y nos favorece, pues lo agradeceremos".

Sobre Setién

Sobre la continuidad de Quique Setién al frente de equipo, Trigueros aseguró: "Creo que el míster se lo ha ganado, por lo que ha hecho en Liga. Es verdad que yo no he jugado mucho con Setién este año, pero el fútbol da muchas vueltas. Ahora me toca trabajar más para ganarme su confianza y poder jugar más".

Temporada rara

Y es que a título personal, el centrocampista admitió que ha sido una temporada rara. "No hice pretemporada, encadené lesiones y no pude coger el ritmo. Después llegó el cambio de técnico, que fue un poco extraña como ya sabéis. Aunque el míster al final me ha dado más partidos y pude tener mejores sensaciones. Ahora hay que prepararse bien para la siguiente temporada y pelear un puesto", apostilló.

Llegada de fichajes

Ante la llegada de refuerzos para la línea medular, Trigueros aseguró que "siempre vienen los mejores jugadores cada año a este club. Ni el que viene tiene el puesto asegurado, ni el que está aquí tiene seguro jugar. Este es un club que tiene muy buenos jugadores y jugar siempre es complicado".