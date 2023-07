Denis Suárez ha vuelto. Un nuevo jugón para el Villarreal. El talentosos futbolista ha sido presentado en la Ciudad Deportiva y ha analizado lo que supone para él regresar al Submarino en este delicado momento de su carrera. Deseando empezar la pretemporada, y encantado con volver a un club al que guarda un bonito recuerdo de su temporada 2015-2016, donde hizo vibrar a toda la afición amarilla, como aquel gol ante el Nápoles de falta directa. Ahora, ocho años después, Denis quiere volver a dejar su huella en el Submarino.

Estas han sido sus mejores frases

Su delicada pasada temporada

"Primero muchas gracias, tengo muchas ganas de afrontar este reto. Es cierto que al estar 6 meses parado y luego ir al espanyol me costó al principio pero acabé jugando bien" y fui titular en seis de los últimos ocho encuentros".

Objetivos

"Tengo muchas ganas de empezar, será un año ilusionante, tenemos tres competiciones y optamos a ganar algo porque este club ya ha tocado metal, estoy muy feliz".

Sus primeros días

"Llevo una semana y estoy super cómodo, es un club que te da todas las facilidades. Respecto a Setién, cuando estaba en el Betis me quiso llevar, un sistema de juego que se adapta genial a mis características, deseando que lleguen los primeros amistosos".

Su regreso

"El Denis que jugó aquí era un poco diferente, jugaba más en banda, ahora soy más mediocampista, cuando estuve aquí estuve muy feliz y el buen rendimiento me hizo irme al Barcelona. Sí es cierto que la pasada temporada fue especial porque estuve apartado, en la anterior creo que fui el único jugador de la liga que participé en todas las jornadas, quiero volver a ese rendimiento, lo que el año pasado no me dejaron. Parto de cero para integrarme y creo quer vengo al club ideal, donde quería estar".

Sobre los últimos éxitos

"Vi la final y lo celebré, porque cuando estuve aquí llegamos a semis y caímos contra el Liverpool, el Villarreal hace las cosas muy bien desde la humildad, ha eliminado a equipos como el Bayern, ha ganado al United. El listón está muy alto, creo que tenemos un grandísimo equipo".

Sobre Ben Brereton

"SÍ, con Ben he hablado y está muy feliz de estar aquí, el fútbol inglés es diferente, pero tiene mucho gol, un goleador da igual donde juega, lo suyo es meter goles y que nos ayude"

Competencia y posición favorita

"La competencia es buena, he estado en equipos con muchísimo nivel, eso es bueno para el equipo y más ahora que existen los 5 cambios. En cuanto mi posición me encuentro cómodo de pivote o de interior, aunque mi posición ideal es la de interior, también puedo jugar en banda".