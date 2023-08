Jorgensen reivindica su papel en el Villarreal: "Espero devolver la confianza con muchos puntos"

El fútbol le debía una a Filip Jörgensen. Tímido, introvertido, sonriente y muy trabajador, el joven guardameta danés de origen sueco (Lomma, Suecia, 16/04/2002) afronta el reto en el presente ejercicio, con tan solo 21 años, de ser el portero titular de un equipo de la Primera División española con la exigencia del Villarreal CF.

Sin hacer ruido, aplicándose en la pretemporada y consiguiendo aislarse de las dudas generadas sobre su figura, el meta del Submarino se estrenó como titular a todos los efectos en el debut liguero en La Cerámica, con derrota 2-1, pero obtuvo la recompensa a su buen hacer el pasado viernes, en la segunda jornada en Son Moix: triunfo ante el Mallorca y, además, con la portería a cero (0-1).

Centrado en el club

El cancerbero es tranquilo, no le gusta el ruido de las redes sociales y admite que está al margen de críticas: «La verdad es que me siento muy bien. No leo mucho lo que dicen en las redes y tal, e intento tener el foco en trabajar duro en los entrenamientos y en los partidos».

Un día después del primer triunfo de la temporada, el meta groguet destacaba que solo le interesa la valoración del Villarreal: «Respeto mucho la opinión de la gente, pero no me fijo en lo que dicen de mí. Lo único que me interesa es la opinión del club».

Agradecido a Setién

Uno de los aspectos que más valora es el apoyo desde el primer momento de Quique Setién, quien está sabiendo sacar su mejor versión. «El míster me da mucha confianza, ha apostado por mí y estoy muy agradecido. Espero devolverle esa confianza a él y al club con buenos partidos y con muchos puntos», opina el joven arquero de 1.90 metros y al que, además de parar, se le da muy bien el juego de pies.

Su reto con 21 años

Para el que fuera internacional sub-16 y sub-17 con Suecia, pero que desde 2020 ha sido internacional sub-20 y sub-21 con Dinamacra, el ser el titular de un club de LaLiga no es una empresa sencilla. «Es un gran reto para mí ser el portero de un equipo como el Villarreal. Al principio del verano me indicaron que podía darse esta situación, pero que tenía que trabajar fuerte en la pretemporada, como así ha sido», reconoce abiertamente.

«Sabía que si hacía buenos partidos llegaría mi oportunidad, y he demostrado que el club puede apostar por mí. Yo quería dar ese importante paso y lo estoy consiguiendo», argumenta con la timidez que le caracteriza.

Crecimiento personal

En menos de un año, desde que Gero Rulli se marchara al Ajax de Amsterdam, Jörgensen está experimentando un curso acelerado en el fútbol de élite, y más en una posición tan complicada como la portería: «Para una persona tan joven como yo es como un curso intensivo de madurez. A veces es difícil, porque ser portero de un club de Primera División española exige mucha presión, pero con la confianza que me da el míster, mis compañeros y el club estoy consiguiendo tener la tranquilidad necesaria y la confianza para rendir bien».

«Creo que he dado el paso de madurez necesario, porque yo quiero estar aquí y quiero demostrar que valgo para ser el portero del Villarreal», explica.

La importancia de ganar

Tanto para él como para sus compañeros era determinante sumar la primera victoria en LaLiga. «Era muy importante para nosotros lograr los primeros tres puntos de la temporada, además en un campo complicado y ante un rival difícil como el Mallorca», confiesa, añadiendo que «ese triunfo debe darnos tranquilidad y confianza, y toda la plantilla está muy satisfecha por el trabajo realizado el pasado viernes, consiguiendo un éxito trabajado y necesario».

Confianza a la afición

Pese a su juventud, sabe de lo complicado que es abrirse camino en el fútbol y, por ello, solicita paciencia a la afición amarilla. «A la gente hay que pedirle confianza y tranquilidad. Esto acaba de comenzar. Yo lo estoy dando todo para el club, pongo lo mejor de mi parte y estoy seguro que poco a poco se irá viendo mi mejor versión. Que nadie tenga duda que siempre voy a dar el máximo de mis posibilidades y ofrecer mi mayor rendimiento», afirma con rotundidad.

El apoyo de Pepe Reina

Uno de los secretos que Jörgensen ha desvelado es el buen rollo que existe entre él y su compañero y rival de posición, Pepe Reina, al que el danés admira: «La verdad es que Pepe es un crack. Creo que no hay mejor compañero con el que puedas compartir vestuario. Tiene mucha experiencia, lo ha vivido todo en el fútbol y debo decir que me ayuda muchísimo. Considero que es uno de los mejores compañeros en mi posición que se pueden tener en el fútbol».

La selección

Además de afianzarse en el Villarreal, el joven tiene otro reto ante sí, recibir la llamada de su selección absoluta. «Ojalá pueda seguir dando lo mejor de mí, trabajar duro y que mis buenas actuaciones con el Villarreal me lleven a la selección absoluta de Dinamarca, con el objetivo de estar en la Eurocopa», desea.