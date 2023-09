Su mirada denotaba ilusión, oportunidad, ganas y ambición. Sabe que tiene ante sí uno de los mayores retos de su vida. Pero Pacheta le tiende la mano. No solo al reto, sino a la exigencia de entrenar por primera vez en su carrera en un club campeón de la Europa League, esa exigencia que va a obligarle a ser muy competitivo en tres competiciones, teniendo claro que en LaLiga la meta, como mínimo, debe ser el cuarto puesto, porque en el Villarreal CF no quieren bajar el pistón y por eso le han traído.

José Rojo Martín, más conocido en el mundo del fútbol como Pacheta, ya ejerce como nuevo timonel del Submarino. Con una sonrisa de oreja a oreja y con su vehemencia y simpatía habitual, el nuevo entrenador groguet fue presentado ayer en sociedad, de la mano del presidente de la entidad, Fernando Roig, reconociendo que tiene ante sí una «oportunidad única» en su carrera y que, apoyándose en su experiencia y en el trabajo grupal como parte indispensable, espera conseguir éxitos en su nuevo club.

‘Pachetismo’ en el Villarreal

A Pacheta no le pudo el escenario. Fue él, simplemente él. Sincero, sin temor a nada, gesticulante, gracioso... Pachetismo en estado puro. Una puesta en escena en la que dejó varias frases para el recuerdo: «Aquí vengo para ganar, para ganar». «Si el jugador cree en mí lograremos metas inimaginables, pero tiene que creer». «¿El míster no tiene experiencia en Europa? ¡Ya la cogemos y la cogemos rápido, eh!», simplemente brillante.

A Pacheta no le asusta coger las riendas de un equipo europeo. «No tengo dudas. No he entrenado nunca a un equipo que juegue en Europa. No tengo experiencia en Europa, pero la cogeré rápido. Tampoco tenía experiencia en ascensos y los he logrado. La experiencia va llegando», arguyó.

Elogia al club

Uno de los aspectos que más le gusta de su nueva casa es la seriedad del club. «Llego a un equipo importante, con un presidente que lleva muchos años en el cargo y que tiene estabilidad. El Villarreal es un club modélico, saneado y muy cercano. Me exijo ambición y el club también lo hace. Si la ambición es controlada, es una de las mejores virtudes del ser humano», argumentó.

A su vez, se siente halagado por haber sido el elegido para reemplazar a Quique Setién. «Es un gran orgullo que el Villarreal apueste por mí, que me dé esta oportunidad. Venimos con bagaje en el mundo del fútbol. Tengo un modelo de juego y de gestión de grupos muy similar a lo que es este club. Es el mejor equipo que hemos entrenado, pero estoy convencido de que vamos a manejar esto. Si no me veo capacitado, no vengo», confesó abiertamente.

Modelo de juego y compromiso

Incluso reconoció sus líneas maestras: «Vamos a jugar dentro del modelo que quiere el club. Tenemos que ser duros, pero los jugadores tienen que disfrutar. Ese disfrute no está reñido con compromiso y trabajo. Siempre trabajaremos desde el grupo, destacando las individualidades, pero siempre partiendo desde el grupo».

Según el preparador burgalés, sus equipos han jugado «de todas las maneras, con distintos dibujos». «Me tengo que adaptar a mi equipo, a las cualidades de mis futbolistas. Sé adónde llego y los conozco. Esconderemos mucho los defectos y sacaremos las virtudes. Quiero que los jugadores crean en mí. Si lo consigo, vamos a conseguir metas inimaginables», apostilló, añadiendo: «Si creen en nosotros, vamos a ganar».

«Yo he venido para ganar. Me han traído para esto. Es mi sexta experiencia la de empezar en un equipo una vez iniciada la temporada. Ya lo he hecho antes y con buenos resultados. Lo vamos a volver a lograr. Con mejores jugadores y con un equipo más grande. Nada más», argumentó.

No mirará el DNI del jugador

Pacheta, además, dejó claras varias cosas a nivel de equipo. «La importancia de la cantera en este club es máxima. El Villarreal tiene un bagaje muy importante en esta faceta. No me tiembla la mano con la edad de los futbolistas. Da igual que tengan 17 años o 42. La alineación se hace sola. Hay que alinear a los que tengan el respeto de los compañeros», explicó.

Energía positiva

Por último, el técnico abogó por conseguir un ambiente de armonía. «Estoy muy feliz. Quiero trasladar mi energía. Que todo el mundo venga contento y todos nos reciban con una sonrisa. Es parte de mi trabajo y lo haré muy feliz. Agradezco a Fernando su confianza y haber apostado por mí. Hablamos de fútbol durante cinco horas. Es una oportunidad muy importante. Se lo agradezco con toda mi alma», dijo Pacheta para finalizar con su particular y contagio sonrisa.