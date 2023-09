El Villarreal, mucho que mejorar en tiempo récord para asimilar el método Pacheta

En tiempo récord. El Villarreal tiene muchos deberes encima de la mesa y poco tiempo para asistir a las clases del nuevo profesor, José Rojo Pacheta, por lo que deberá apretar las tuercas para sacar los exámenes adelante en un calendario, a priori benévolo, pero cargado de partidos, y que deja un exiguo margen entre encuentro y encuentro en una plantilla que acabó exhausta en la derrota en Atenas.

Tras la conclusión del estreno europeo ante el Panathinaikos, la expedición amarilla aterrizó de madrugada, por lo que ayer tuvo una sesión de recuperación tras un titánico esfuerzo en balde. Resetear a nivel físico y mental, una de las principales tareas del entrenador burgalés, que fue crítico tras el duelo: «Tenemos que mejorar muchas cosas», una rotunda frase que revela el estado de un Villarreal frágil en ataque y defensa.

De atenas... a vallecas

Sin respiro, el Villarreal se ejercita hoy en la última sesión antes de viajar a Vallecas para medirse mañana a un vertiginoso Rayo (16.15 horas). Y de Vallecas, a recibir al Girona el próximo miércoles. Dos intensivos y peligrosos exámenes en los que el Submarino quiere remontar el vuelo en Liga. Con un día más de descanso, el Submarino se medirá al Getafe en el Coliseum el siguiente domingo, antes de recibir al Rennes el jueves 5 de octubre en un choque trascendental para mantener las constantes vitales en la Europa League. Este maratón de partidos llegará a su fin ante Las Palmas, antes de, poder trabajar dos semanas con calma.

Las tareas pendientes

El ABC del fútbol. Defender con fortaleza y atacar con colmillo. Estos son dos de los debes del Submarino. Con 12 goles encajados en seis partidos oficiales, el Villarreal debe atajar la sangría defensiva para ganar en seguridad. A partir de ahí, transformar un ataque previsible a uno con colmillo, desborde y remate. «Tenemos que ser más dañinos», fue otra de las frases más descriptivas del estado de un alumno todavía desdibujado.

Otro de los debes es mejorar el físico, que va en consonancia con lo comentado anteriormente. Si no van las piernas, ganar duelos pasa a ser una quimera. «Tenemos que ganar más duelos», lamentaba el técnico. Además, todos los alumnos deben aportar, ya estén en la primera o en la última fila.

El aspecto positivo más relevante es que el alumno va ganas de aprender: «Es difícil trasladar una filosofía en diez días, pero estamos en ello. Me preocuparía si fueran otro tipo de problemas», un factor decisivo para conseguir los objetivos, ya que los propios jugadores han asegurado que se sienten mucho más cómodos con el nuevo maestro. En los dos primeros partidos, se han visto pinceladas, pero el Submarino necesita dar un paso adelante para competir al máximo nivel. La primera parada, ante el Rayo Vallecano. El Villarreal quiere, tiene actitud y confía en Pacheta, ahora, toca demostrarlo sobre el césped y mejorar desde el día uno las negativas sensaciones de los duelos ante el Almería y el Panathinaikos. Esto no es como empieza, si no como acaba.