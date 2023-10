Orgulloso de sus jugadores. José Rojo Pacheta aseguró tras el partido estar «muy satisfecho» de sus jugadores por haber aguantado un 0-0 frente al Getafe con un hombre menos y declaró que hubo acciones durante el partido «de mucha más virulencia» que la que provocó la expulsión de su jugador Álex Baena.

Un punto al que da mucho valor, a pesar de que se marchó con la espinita de haber podido ganar con la última ocasión de Ben Brereton: «Hemos hecho una actuación grupal fantástica. Hemos sido sólidos como queríamos. Filip ha estado a un nivel altísimo. Todo el equipo ha estado trabajador y atento. Es un orgullo este partido para el entrenador».

La de baena... ¿y la de damián?

A su vez, mandó un palito a Baena, pero consideró que estas acciones deben ser muy claras: «Hemos hecho una acción que no hay que hacerla. Pero hay que medir la acción del jugador: cómo viene, el contexto, si le ha roto la cabeza... Hubo acciones durante el partido de mucha más virulencia», comentó el técnico groguet respecto a la llave de Damián Suárez en el minuto dos sin balón que no fue revisada por el VAR: «No podemos dudar de la tecnología, pero eso estamos haciendo», agregó.

Pacheta habló también sobre el esfuerzo que hicieron sus jugadores para mantener el marcador a cero y explicó que todos estuvieron «muy bien» dentro del área para evitar todos los remates del Getafe que pudieron llegar desde centros laterales. Además, alabó a Filip Jörgensen, que fue firmó varias paradas salvadoras: «Luego hay un disparo de Arambarri fantástico y otro de Mayoral en los que ha aparecido Filip. Las ha parado. Me voy muy satisfecho de no encajar gol y de la solidez. Esto nos hace mejores. No hemos tenido el balón, pero nos ha tocado sufrir. Si somos capaces de sufrir así con once, vamos a ganar muchos partidos. Tenemos que ir acostumbrándonos a ganar», recalcó.

Preguntado por si aprueba el estilo de juego del Getafe de perder minutos, aseguró que si las cosas que se hacen sobre el césped están dentro del reglamento, «cada uno lo aplica al límite y no hay nada que decir».

A su vez, resaltó que sus jugadores tuvieron que aguantar una hora y cinco minutos al Getafe, algo que calificó «como una locura» porque el equipo de José Bordalás entran a todos los remates con hasta cinco jugadores.«Tiene mucho mérito lo que hemos hecho. Hemos acabado al final cinco defendiendo. Hoy ha tocado colgarse de larguero y el punto me sabe muy bueno. No me voy contento si no gano, pero me voy orgulloso del trabajo realizado», señaló.

Por último y respecto a las pérdidas de tiempo, realizó una profunda reflexión: «Si se pierde mucho tiempo, que alargue el árbitro, porque es el único que tiene potestad para alargar 150 minutos. Que lo haga. Y si no, vamos a tiempo parado. Botón y 30 minutos en el primer tiempo y 30 en el segundo. El partido se acabaría igual. Pasa en el baloncesto y en todos los deportes ¿Qué se para un jugador en el suelo 50 minutos? Pues se para», finalizó un Pacheta que ya mira al importante duelo europeo ante el Rennes.