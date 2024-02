Las finales se tienen que ganar y el Villarreal B ganó la de este domingo, si el partido contra el Tenerife se puede considerar como una final. Un gol de Álex Forés en el minuto 57 le dio tres puntos se oro y balsámicos al filial amarillo en el bronco encuentro contra un rival tosco que jugó con diez desde el minuto 34 cuando su delantero Ángel Rodríguez vio la tarjeta roja. Se sufrió y se ganó. Esto segundo es lo que cuenta.

Cuando las cosas no funcionan se precisan cambios. Eso es lo que debió pensar el técnico Miguel Álvarez que para este encuentro realizó muchas variaciones en el once, unas obligadas y otras para encontrar un mejor rendimiento. La entrada de Adrià Altimira en el lateral izquierdo relegó a Lanchi a la suplencia. Javi Ontiveros cambió el carril izquierdo por el derecho. En la izquierda se jugó con doble lateral (Dani Tasende y Carlos Romero) y en punta del ataque Diego Collado suplió a Jorge Pascual y compartió puesto con el goleador Álex Collado.

Con todo ello, cara a cara dos equipos necesitados, más si cabe el filial amarillo que enfrente tenía al equipo de Segunda que más faltas comete, el que más amarillas ve y el que más expulsiones ha visto. Menos de media tardó para confirmarse todo esto. El Tenerife de Asier Garitano se mostró muy rocoso y agresivo. Una entrada muy peligrosa de Ángel Rodríguez sobre Lekovic le costó la roja al atacante visitante.

Hasta ese minuto 34, la verdad, es que no ocurrió gran cosa en el terreno de juego. Los tinerfeños salieron con voz y mando, pero el filial poco a poco se fue posicionando bien y acabó el primer tiempo llevando el mando en un encuentro áspero, de poca conducción del balón. El Villarreal B lanzó por primera vez a portería en el minuto 22. Álex Forés remató fuera un centro de Collado. Y en el minuto 33 se protestó un penalti sobre Javier Ontiveros.

A por todas

El segundo tiempo comenzó con un cambio obligado en el filial amarillo. Diego Collado dejó su puesto a Jorge Pascual. Y a los doce minutos llegó lo más esperado. El gol del Villarreal B. Buena jugada de Carlos Adriano dentro del área, se la da a Álex Forés y este, tras un buen recorte, envió al fondo de las mallas. Golazo y ventaja en el marcador.

Una vez hecho lo más difícil, adelantarse en el marcador, luego había varias prioridades. La primera hacer todo lo posible para no encajar un gol. El Tenerife, con uno menos, no inquietaba la portería de Iker Álvarez. La segunda, intentar el segundo gol para no llegar a la recta final con tantas apreturas.

Pues con el 1-0 se llegó a la recta final, donde no pasó nada, y también en los seis minutos de añadido, donde el Villarreal B tuvo el balón y lo manejó a su antojo hasta el pitido final.

Ficha Técnica:

-1- Villarreal B: Iker Álvarez; Adrià Altimira, Antonio Espigares, Stefan Lekoiv, Dani Tasende; Javi Ontiveros (Rodrigo, min. 79), Carlo Adriano (Gelardo, min. 90), Alberto del Moral, Carlos Romero; Diego Collado (Jorge Pascual, min. 46) y Álex Forés (Requena, min. 90).

-0- Tenerife: Juan Soriano; Mellot, Sipcic, José León, Fernando Medrano; Aitor Sanz (Rahmani, min. 67), Álex Corredera (Bodiguer, min. 80); Teto Martín (Sergio González, min. 67), Roberto López (Luismi Cruz, min. 80), Waldo (Enric Gallego (min. 58); y Ángel Rodríguez.

El gol: 1-0. Min. 57: Álex Forés.

Árbitro: Alejandro Quintana González (Huelva). Amonestó a los locales Dani Tasende, Javi Ontiveros y Dani Requena; y a los visitantes Waldo, Enric Gallego, Sergio González, Luismi Cruz, Mellot y Sipcic. Expulsó con roja directa al visitante Ángel (min. 34).

Campo: Estadio de la Cerámica.

Entrada: 1.141 espectadores.