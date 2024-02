Tres jóvenes dejan su vida en Norteamérica para triunfar en el Villarreal

Tres adolescentes norteamericanas han tenido la oportunidad de pasar una temporada compitiendo con los equipos femeninos del Villarreal CF gracias al proceso de selección entre las academias convenidas del proyecto Villarreal Academy. Atley Whyrick de Nebraska (18 años); Kassandra Ruelas de Texas (18 años) y Giulia de Vancouver (16 años) fueron las premiadas para vivir esta experiencia enmarcada en el Player Development Program. Las tres viven con una familia de acogida, estudian en el instituto, van a clases de español y entrenan bajo la metodología de la Cantera Grogueta.

«El ambiente aquí es genial. Los entrenadores y el resto del staff están muy pendientes de mí y me aportan lo necesario para tener éxito. Además, todos los jugadores de diferentes lugares me han hecho sentirme muy arropada desde el principio. Los entrenadores se preocupan más del desarrollo de los jugadores que de ganar», explica Atley sobre su adaptación a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y el modelo de entrenamiento.

En la misma familia

Por su parte, Kassandra, que vive con la misma familia que Atley y conoce el idioma por su ascendencia mexicana, se ha enamorado del pueblo y de la afición al fútbol de su gente: «Me ha encantado el pueblo, que es muy pequeño, pero hay una gran afición al fútbol. El primer día cuando llegué, que era un domingo al mediodía, nos fuimos directos al partido y el estadio estaba lleno. Me sorprendí porque siempre había escuchado que Vila-real era un pueblo muy pequeño y ver ese estadio lleno fue impactante. Todavía estoy conociendo el pueblo con la familia que me ha acogido».

Ambas ven como un lujo vivir a cinco minutos andando de un estadio que ha vivido noches mágicas con el Submarino disputando las mejores competiciones del planeta. «El pueblo me recuerda mucho al mío de México porque todo el mundo se conoce y eso me hace sentir como en casa», confiesa Kassandra.

Las tres norteamericanas del Villarreal CF / Villarreal CF

Las tres jóvenes norteamericanas coinciden en el aumento de nivel que han vivido en Vila-real en comparación a sus entrenamientos en Estados Unidos y Canadá. «El fútbol nació en Europa y se nota que no es soccer sino football. Hay más posesión, intentan mantener la pelota y no es tan directo. Es más táctico y menos físico. Ver a niños tan pequeños en la Ciudad Deportiva entrenando con esa intensidad me impresiona», razona Giulia.

Kassandra, en este aspecto, va más allá y explica por qué cree que se compenetran tan bien los equipos de la Cantera Grogueta: «En comparación a Estados Unidos, aquí el fútbol tiene un nivel más alto. En todos los campos cuando vengo a entrenar veo a niños y luego muchos de ellos juegan juntos hasta que son mayores. En mi equipo, la mayoría han jugado juntas siempre o incluso han sido rivales y eso se nota y ayuda a mejorar el nivel».

Convivir con estrellas

Atley, Kassandra y Giulia destacan la cercanía con los jugadores y el privilegio de poder ver a los futbolistas de la primera plantilla y a las jugadoras del Villarreal Femenino entrenar a diario. A Kassandra le gustan Parejo y Trigueros por su manera de «jugar con el balón y dominar los partidos», mientras que Atley cree que «Capoue es el mejor», y Giulia admira a la lateral zurda grogueta Raquel Morcillo.