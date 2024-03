Villarreal CF | Las mejores frases de la renovación de Parejo

El Villarreal ha renovado a Dani Parejo, uno de sus emblemas, hasta 2026. El centrocampista del conjunto groguet, que en abril cumple 35 años, y el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, han analizado en sala de prensa la extensión del contrato y repasado la actualidad del Submarino.

Fernando Roig Negueroles

Sobre Parejo

"Es un jugador que desde que ha llegado nos ha dado un gran rendimiento. Ha jugado casi el 90% de los minutos, algo muy difícil de conseguir en el fútbol de hoy. Ha sido un jugador muy importante en los éxitos que hemos conseguido y esperamos que nos siga dando rendimiento. No sé si como Santi Cazorla, que no se va a retirar hasta que no aguante porque le gusta mucho el fútbol. A ver si seguimos más años o se irá a jugar al Coslada hasta los 48 años. Seguro que nos va a ayudar en los próximos años a conseguir nuestros objetivos".

Sobre la mejoría del equipo

"Sufrir sigo sufriendo, por arriba o por abajo. Con la edad vas empeorando. Desde luego que estamos mucho más contentos. La sensación con el equipo es mucho mejor y los resultados son muy buenos. Una pena no seguir en Europa, estuvimos a punto, tuvimos un mal partido que nos fastidió el continuar, que teníamos mucha ilusión. Ahora queremos, sabiendo la dificultad, volver a estar en Europa la próxima temporada. Sufrir se sufre igual, pero es mejor hacerlo por objetivos altos".

Dani Parejo

La renovación

"Contento, feliz. Es un club... lo conocía de fuera, y desde el primer día me pareció un club espectacular en todos los sentidos. Da al jugador todas las herramientas para que rinda al 100%: la estructura, el cariño que le ponen, el presi y su familia, la gente del club... Es ejemplar en todos los sentidos. Estoy muy agradecido por estar dos años más. Ojalá entre todos podamos conseguir los objetivos y hacer el club más grande cada año".

El momento

"Al final era buscar el mejor día, dentro de la situación del club. Ha sido un año un poco difícil y es verdad que ahora estamos mejor, al nivel que debemos estar".

El anuncio con Reina y Capoue

"Cuando propusieron dos o tres vídeos decidimos hacer este. Les tocó a ellos, pero pudo ser cualquiera. Una renovación es culpa también de mis compañeros y quería que fueran parte de ello. Nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. A mí me gusta".

El rendimiento

"Gracias a Dios solo he tenido un par de lesiones puntuales. Muscular solo una. Cada vez hay más herramientas, la comida, la recuperación, el descanso, que son muy importantes y te ayudan. Feliz en ese sentido de poder estar disponible prácticamente en todos los partidos. Me veo en el día a día y me siento muy bien en lo físico y en lo mental. Puedo jugar al nivel que estoy jugando".

La relación con Marcelino

"Es verdad que el míster, para mí, es de los mejores entrenadores que he tenido. Lo he dicho siempre y lo mantengo. Trabaja muy bien, lo conozco de otra etapa que también fue brillante para nosotros. Prepara muy bien los partidos. Es un entrenador exigente, un gran técnico para un club como el Villarreal. Ahora me exige más que antes".

La temporada

"Ha sido un año algo difícil en todos los sentidos, con muchos cambios. Ahora hay algo más de estabilidad. El míster ha sentado las bases. Hay un sistema muy definido, ves un partido y sabes qué te vas a encontrar. Estamos una dinámica mejor y los resultados así lo dicen. Este es el camino para lo que queda de año y los siguientes".

"Es verdad que cuando las cosas no funcionan y no hay resultados, llega la desconfianza. Cuando la mente no va, parece que corres menos. No estábamos en la clasificación donde este equipo debía estar. A base de trabajo y sacrificio estamos remontando, más cerca de poder jugar en Europa, aunque es muy difícil. La idea es esa, que el equipo esté junto, que todo el que salga sume, y corresponder al esfuerzo que ha hecho este club, en estos tiempos difíciles en el fútbol".

El lunes, contra el Atlético

"Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa. Así lo demuestra la Champions League. Es verdad que vienen de dos partidos perdiendo, pero el Atleti es el Atleti: gran entrenador, plantilla espectacular, cuartos de Champions... Va a ser un partido muy difícil. Ellos también se están jugando algo primordial para ellos, que es entrar en la próxima Champions. Contra ellos siempre hemos tenido partidos bonitos y volver a ganar en casa sería muy importante para nosotros".

El futuro

"La carrera del futbolista se ha alargado muchísimo. Creo que lo más importante es la mente, lo que hace todo. No sé cuando pasen estos dos años qué pasará, pero ahora me encuentro muy bien, muy feliz, disfruto muchísimo y me gusta mucho el fútbol. Ojalá no sea mi último contrato aquí, pero queda mucho. Cuando llegue, llegará".

Los mejores momentos

"Mejores momentos hay varios. Todo el mundo diría que ganar la Europa League, el primer título del club, un título europeo que es muy difícil... pero ha habido momentos muy bonitos. La Champions del año siguiente contra Juventus, Bayern, Liverpool... Tiene un mérito increíble el Villarreal estar tantos años en competición europea".

Propósitos

"Mis objetivos son seguir creciendo como futbolista, como persona... intentar ayudar a mis compañeros y poner al club donde creo que se merece, jugando en Europa cada año".