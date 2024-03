Entrevista Villarreal CF | Comesaña: "Ahora con Marcelino sé lo que tengo que hacer"

Es una sonrisa andante y la palabra felicidad se le debe aproximar muchísimo al momento actual que atraviesa en su vida. Porque siempre está riendo, siempre está bromeando y cuando se junta con sus socios Étienne Capoue y Juan Foyth, mucho más.

A Santi Comesaña (Nigrán, comarca de Vigo, 5 de octubre de 1996) le ha cambiado la vida en muy poco tiempo, un tiempo que afirma que pasa volando y que en la élite apenas se disfruta. Pasó de ser menos de edad y marcar un montón de goles en el Coruxo gallego, por aquel entonces en Segunda División B, a consolidarse en el Rayo Vallecano en Segunda División, refrendarse en Vallecas en Primera División y ahora puede presumir (él nunca lo hará por su perfil bajo) de ser titular de la mano de un técnico como Marcelino García Toral en todo un campeón de Europa League como el Villarreal CF.

Porque ni Quique Setién ni José Rojo Pacheta, los anteriores inquilinos del banquillo groguet, apostaron por él, pero el gallego no bajó los brazos, no hizo ruido, trabajó como siempre, dándolo todo, y con el entrenador asturiano ha conseguido ofrecer aquello por lo que el Submarino se anticipó el pasado verano a media España futbolística para ficharle.

El mediocentro pontevedrés recibió a Mediterráneo en la tranquilidad de la Ciudad Deportiva en pleno parón liguero por fecha FIFA, analizando el pasado inmediato, el presente y qué espera de un conjunto amarillo que, según opina, va lanzado hacia Europa.

Santi Comesaña, jugador del Villarreal CF, atendió a ‘Mediterráneo’ --en la imagen junto al redactor Ismael Mateu-- sobre el césped de Miralcamp. / Erik Pradas

-Le ha cambiado la vida desde que marcaba goles en Galicia.

-Jajaja. Cierto. Es curioso que comencé de segundo delantero en mi pueblo y antes de cumplir 18 me vi marcando goles en el Coruxo en Segunda B... y en unos años he debutado en la Europa League con un club campeón. ¡Increíble!

-¿Cambia mucho de sus otros clubs a una entidad ganadora?

Cambia bastante. No es un cambio enorme, pero se nota. Especialmente porque todos los futbolistas en el Villarreal son de otro nivel, acostumbrados a competir en Europa y a pelear por títulos y aspirar a posiciones de arriba. Es otra mentalidad. Por ejemplo, entrenar con compañeros como Gerard Moreno es jugar a otro fútbol. Es un espectáculo. Me ha sorprendido el enorme nivel y competitividad que hay aquí. Y como infraestructuras, este es un club a nivel top, son espectaculares.

El centrocampista Santi Comesaña se ha afianzado como titular en el Villarreal CF desde la llegada de Marcelino. / Erik Pradas

-Aunque también cambia de vivir en Madrid a aquí...

Mucho también, la verdad. Madrid me gusta mucho y estaba muy acostumbrado. Fueron siete años en el Rayo Vallecano y viviendo en Madrid. Sí que se nota. Aunque por eso mismo vivo en València, donde también residen otros compañeros, y es más parecido a lo que estaba acostumbrado.

-¿Está viviendo un sueño?

-La verdad es que en el fútbol el tiempo vuela y no te enteras. Es tanta la exigencia, la inmediatez e incluso la presión que no te paras a pensar que estás viviendo el sueño que tenías, el sueño de cualquier niño. Sinceramente, pasar de mi pueblo a jugar la Europa League es un privilegio, pero es vivir un sueño que no disfrutas ni saboreas como toca.

-Y encima este año no comenzó como esperaban. ¿Qué pasaba?

-Yo le doy mucha culpa al tema psicológico. De hecho, la psicología es un tema que me apasiona. Encajábamos muchos goles a balón parado y nuestra fragilidad mental era nuestro enemigo.

Santi Comesaña, del Villarreal CFen el césped de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp. / Erik Pradas

-¿Tan duro fue el plano mental?

-En cada córner o en cada falta en contra te venía siempre a la mente: «Nos van a marcar gol». Vivíamos una sensación de inseguridad constante. Era muy duro. Además, en cuanto al juego, no me sentía cómodo e incluso antes de la llegada de Marce no tenía una idea clara de qué tenía que hacer.

-Entonces, la llegada de Marcelino ha sido determinante.

-Los números, las sensaciones, el juego y los resultados lo dicen. En lo personal, yo ahora con Marcelino sé lo que tengo que hacer en el campo. Antes me costaba mucho saber qué hacer, lo digo como lo siento. Al principio de mi llegada fue complicado, aunque por suerte no tuve que pedir ayuda en lo mental, ya que me guardo las cosas para mí cuando me siento mal y las intento superar por mí mismo. Creo que puedo controlar mi cabeza. No salían las cosas, seguí trabajando y esperé mi momento. Y llegó Marce. Él cambió la mentalidad de todo el mundo. El aspecto físico, la forma de jugar, la motivación... lo ha cambiado todo. Y encima ahora ganamos.

-Ahora ganan, van lanzados... ¿Lástima lo de Marsella?

-Sí la verdad, porque la dinámica cuando fuimos allí era, y sigue siendo, muy buena. Quizá nos pudo el ambiente, el nerviosismo... nos bloqueamos, no fuimos nosotros. No te esperas una debacle así, de 3-0 al descanso. Eso fue un shock para todos. A la media parte te quieres morir. Pero en la vuelta supimos reaccionar y pienso que en el global merecimos pasar.

Santi Comesaña, centrocampista del Villarreal CF. / Erik Pradas

-Demostraron que solo fue una mala noche, algo puntual.

-El equipo está trabajando mucho y haciendo las cosas bien y porque un día no se gane no hay que dejar de seguir creyendo. Demostramos ante el Betis que lo de Marsella fue algo puntual. Que nadie dude de la capacidad, profesionalidad y posibilidades de este equipo.

-Y estando enrachados, ¿dónde está el techo del equipo?

-Vamos a pelear por estar lo más arriba posible y volver a Europa. Quizá este club, por estar en una ciudad pequeña, no tiene la presión mediática de otros de ciudades grandes, pero aquí la exigencia nos la ponemos nosotros y el club, y vamos a pelear por Europa. La autoexigencia en el vestuario es máxima.

-La última. ¿Llegarán a Europa?

-Nos exigimos estar lo más arriba posible por nosotros, por el club y por la afición. Este es un club ganador y así se te transmite desde que llegas. Por eso insisto en que pelear por Europa es innegociable. Sabemos que nos penaliza mucho el mal inicio de temporada, pero ahora somos otro equipo y a quien nos quiera sacar de la pelea europea le va a costar la vida. Estoy seguro.

