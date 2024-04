El Villarreal y su afición: ¡Juntos hacia Europa!

La afición del Villarreal CF quiere llevar en volandas a su equipo hacia su conquista de una de las plazas europeas en LaLiga. La masa social del Submarino es consciente de la importancia para la entidad de lograr billete para competición continental de cara al próximo ejercicio.

Por dicho motivo, cientos de incondicionales groguets, mayoritariamente jóvenes en edades escolares, han dado todo su cariño a los futbolistas que dirige Marcelino García Toral y al propio técnico amarillo, con la intención de darles ánimos y todo su aliento con vistas a las ocho jornadas que restan para terminar LaLiga.

Dani Parejo devuelve una bufanda firmada a un aficionado en el tumulto de seguidores que ayer presenciaron el entrenamiento del Submarino. / David García

Gran ambiente

Al respecto, el Villarreal abrió este jueves el entrenamiento a sus aficionados aprovechando el periodo festivo de los estudiantes en una semana en la que no habrá campeonato doméstico por la disputa el sábado de la final de la Copa del Rey entre Athletic Club y Real Mallorca (22.00h), donde interesa que ganen los bilbaínos para que la 7ª plaza de LaLiga de un billete para la Conference.

La plantilla dirigida por Marcelino García Toral se ejercitó este jueves en el Mini Estadi de la Ciudad deportivD José Manuel Llaneza, ante unas gradas repletas de aficionados.

Comesaña da regalos en la jornada de puertas abiertas del Villarreal CF. / David García

Mimos a Foyth y Bailly

El equipo empezó a preparar el partido de la próxima semana ante el Athletic Club del domingo 14 (18.30 horas), con la idea de intentar recuperar efectivos aprovechando el parón competitivo, aunque siguen fuera de los entrenamientos jugadores como Eric Bailly o Juan Foyth, a expensas de saber si podrán estar en el partido del 14 de abril ante el cuadro vizcaíno.

Destaca el caso de Juan Foyth, que había vuelto a ejercitándose con el equipo pero que hace algunas jornadas que no se entrena con el grupo ya que no quiere sobrecargar su hombro derecho, del que fue operados en la segunda mitas del mes de diciembre y hasta que no lo note totalmente estabilizado no quiere arriesgar.

Marcelino no dudó en firmar autógrafos a pequeños y mayores. / David García

Resto de la enfermería

Además de las situaciones de Eric Bailly y Juan Foyth, que no se sabe si podrán estar en el partido del 14 de abril en San Mamés, el mediocentro barcelonés Ramón Terrats ya entrena con normalidad con el grueso de la plantilla tras ser operado a principios de año de una lesión en su rodilla izquierda, concretamente de una rotura en el menisco de dicha articulación. A su vez, no se ejercitó el francés Francis Coquelin, por gestión de cargas y para evitar una recaída, ya que estuvo casi un año de baja antes de reaparecer, así como el meta Pepe Reina, que sigue con problemas en el sóleo.

En el caso de Eric Bailly, el jugador sigue fuera por su lesión muscular, con lo que habrá que esperar para verle en un Villarreal que este jueves ha sido alentado por su afición.