La previa | Ganar al Racing de Ferrol, innegociable para la salvación del Villarreal B

Ahora el Villarreal B es como aquel funambulista que va caminando sobre un fino alambre y lo hace sin red de protección. Cada vez camina más alto y, si se cae, el golpe puede ser muy dañino o fatal de necesidad. Eso se traduce en que ya no queda margen de error. Ganar para seguir con vida, o perder y con ello dar un gran paso atrás, para acercarse más al abismo. Visto que ganar fuera de casa es una misión imposible para este filial (solo una victoria), en casa hay que ganarlo todo y rezar.

El discurso es el de siempre, pero a estas alturas ya no cuela nada. Si se juega muy bien, si se generan muchas ocasiones de gol, si no se acierta en el remate final, si se cometen errores garrafales en defensa y si no hay poder de reacción cuando el rival golpea primero... pues algo falla. Y es que han transcurrido 35 jornadas y no sirve eso de que el equipo es muy joven y que le falta experiencia. Se está produciendo una muerte lenta y dolorosa, por eso hay que encontrar una medicina que permita que el desenlace no sea el peor.

El rival de este sábado en La Cerámica

Esta tarde llega el Racing de Ferrol, un recién ascendido que se ha convertido en el equipo revelación. Un rival que juega, acosa, desborda, se gusta y, sin ningún tipo de presión, se ha convertido en una escuadra incómoda para sus contrincantes. En sus filas hay un importante número de examarillos (Ander Cantero, Chuca y Nico Serrano) que lo están haciendo muy bien, y alguno que otro que el pasado verano estuvo a punto de firmar, pero al final se cambió Vigo por Ferrol (Iker Losada).

A nivel de novedades, el Villarreal B mantiene las bajas por lesión de Hugo Pérez, Alberto del Moral, Jordi Ortega y Víctor Moreno, mientras que para esta cita se recupera al delantero Jorge Pascual Medina. En el once titular, pocos cambios podrían producirse. El Racing de Ferrol en un principio llega con toda su artillería, sin altas ni bajas en sus filas.

El técnico ‘groguet’

Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, aseguró que tanto el equipo como el cuerpo técnico «harán todo lo habido y por haber para ganar» y calificó de «muy importante» el partido de esta tarde contra el Racing de Ferrol en el Estadio de la Cerámica. «Nos mediremos dos equipos que luchan por objetivos diferentes: ellos por alcanzar los puestos de play-off y nosotros por salir de ahí de los puestos de descenso».

