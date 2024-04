El Villarreal B y sus polémicos penaltis: "Seis de ocho hay que revisarlos"

Quiso dejar claro Miguel Álvarez tras el partido contra el Alcorcón, perdido por 1-0 después de una polémica decisión del colegiado en la que con 0-0 señaló penalti a favor del Villarreal B y, cuatro minutos después, lo anuló a instancias del VAR, que «nosotros no estamos aquí abajo por este error, per sinceramente creo que hay decisiones que cambian los partidos». Fue más allá ell técnico jienense: «Llevamos ocho penaltis en contra y seis de ellos hay que verlos. Y yo sé que es muy difícil arbitrar y que no lo hacen queriendo, pero este es penalti sí o sí. Y a partir de ahí el partido hubiese cambiado por completo».

Hay que decir que la escuadra ‘grogueta' es la segunda que más penaltis en contra le están pitando (ocho), por los nueve del Éibar, por sólo tres a favor tras 35 jornadas.

Desde el respeto

Siendo siempre muy respetuoso con los colegiados, el preparador jienense destacó lo de siempre que «arbitrar es muy difícil y nunca me verán protestar», e insistió en que «soy un defensor del VAR», pero al mismo tiempo agregó en esta ocasión que «que sus decisiones siempre nos penalicen, creo que es fácil para nosotros». Y es que el Villarreal B es un equipo joven, que protesta poco y creen los colegiados que lo soportan todo. Pero todo tiene su límite.

Alcorcón-Villarreal B. / LaLiga

Próximo compromiso

Ahora no queda otra que centrarse en el partido del sábado contra el Racing de Ferrol a las 16.15 horas en el Estadio de la Cerámica. Todo lo que no sea ganar se podría decir que será otro paso atrás para lograr esa complicada permanencia en Segunda División. No habrá sancionados, sólo los lesionados Hugo Pérez, Alberto del Moral, Jordi Ortega y Víctor Moreno, regresando a la convocatoria el delantero Jorge Pascual Medina.