Es la cabeza pensante del proyecto campeón de la Europa League. El líder en la sombra. No le gusta aparecer en primer plano, pero siempre está. Con sigilo y mucha profesionalidad, Fernando Roig Negueroles ha demostrado su capacidad para elaborar un proyecto ganador, un Villarreal CF de autor con su puño y letra. El consejero delegado del Submarino es una de las personas que más horas echa en el club amarillo, intentando dotar a la entidad de los mimbres suficientes para ser cada vez más competitivos.

-Ya tocaba. El fútbol le debía un título al Villarreal. ¿Satisfecho?

--Sí, la verdad. Muy contentos. Son muchos años de trabajo y esfuerzo. Al final, conseguir un título es muy complicado. De hecho, creo que somos el séptimo equipo de España que logra ganar una competición europea. Desde la extinta Recopa que ganó el Zaragoza no había otro club español en lograr un título continental. Hay muchos grandes equipos que nunca lo han obtenido. Es para estar tanto orgullosos como satisfechos.

-Además, menuda Europa League, por el nivel del los rivales.

--Es una competición de máxima exigencia y hemos competido esta temporada ante club de máximo nivel. Por ejemplo, este título el Barcelona no lo tiene, aunque es porque juega siempre la Champions League o antes la Copa de Europa. Lo que sí es cierto es que ganar una competición europea de este calibre tiene muchísimo mérito.

-Es todo tan reciente que todavía no lo tiene asimilado, pero a medida que pasen los días cobrarán conciencia de lo que han logrado.

--Todavía cuesta asimilarlo, pero supongo que en unos días le daremos valor a esto. Lograr lo que hemos conseguido es muy grande y no está al alcance de cualquiera. Estamos muy contentos por ello.

-El camino no ha sido nada fácil: Salzburgo, Dinamo de Kiev, Dinamo de Zagreb, Arsenal y la final ante todo un Manchester United...

--Sí, realmente el camino ha sido espectacular. Quizá la fase de grupos no fue tan dura, pero los partidos había que ganarlos, que otros años no lo lográbamos y pasábamos como segundos de grupo. Pero este año se han obtenido cinco victorias y un empate, y luego los rivales de las rondas eliminatorias han sido de mucha entidad. Quizá Salzburgo, Dinamo de Kiev y Dinamo de Zagreb no son tan conocidos, pero nos pusieron las cosas muy difíciles. Y luego los dos últimos, qué decir de ellos: Arsenal y Manchester United. Dos equipos grandes de la Premier League. El Arsenal, que puede que ahora no esté en su mejor momento, pero es un gran equipo, y el Manchester United ha quedado segundo en la Premier y es un equipo de primerísimo nivel mundial. Junto al Chelsea y el Manchester City, quizá ahora mismo los tres son los mejores equipos del mundo.

-Unai Emery ha sido el artífice del éxito. ¿Hasta qué punto ha sido importante su llegada?

--La llegada del entrenador ha sido importante, pero creo que el éxito hay que englobarlo en un todo, no solo en el técnico. En un triunfo así no podemos diferenciar entre uno u otro. Pero sí que es cierto que Unai lo ha hecho francamente bien, pero no lo digo solo por el hecho de que haya logrado un título. Aunque es verdad que llegan esos momentos difíciles en una competición como la Europa League en la que él tiene esa experiencia que ayuda a superar los obstáculos, como ha sucedido en esta ocasión. Ya había vivido muchas situaciones similares en clubs como el Valencia, Sevilla, PSG o Arsenal, y ahora nos ha ayudado a lograr una gesta así.

-A nivel proyecto, ¿creíais que era la temporada en la que podríais lograr un éxito de tal magnitud?

--El club ha demostrado tener capacidad de reacción en cada momento de la temporada. Siempre intentamos diseñar un buen equipo y hemos sabido readaptarnos ante adversidades como las lesiones de Alberto Moreno y Vicente Iborra, de larga duración, y otras de jugadores que se han ido complicando. A nivel global, la temporada ha sido muy buena, aunque el 7º puesto en la Liga me parece injusto, porque creo que habríamos que haber quedado mucho más arriba. Por diferentes motivos, al final nos tuvimos que confirmar con dicho plaza, pero al final todo compensa con este título de la Europa League y con la clasificación para la Champions.

-Tras el éxito, toca pensar en el futuro. El fútbol no para. ¿Qué Villarreal veremos el año próximo?

--Ahora toca descansar y de saborear el éxito obtenido. Y por supuesto, tras ello, comenzar a planificar la temporada que viene para poder hacer el mejor equipo posible, como mínimo tan competitivo como este, para poder afrontar con garantías todos esos grandes retos que nos vienen por delante. El año que viene, sin duda, vamos a ser competitivos en las cuatro competiciones, porque tenemos Liga, Copa del Rey, Champions y Supercopa de Europa.