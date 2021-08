El entrenador del Villarreal, Unai Emery, no salió satisfecho tras el empate que sumó el Submarino amarillo en el RCDE Stadium. Y es que el técnico vasco, a pesar de reconocer que el equipo hace cosas bien, también recalcó que su equipo debe mejorar en algunos aspectos, eso sí, sin perder la perspectiva de que apenas se llevan dos jornadas de liga disputadas este curso.

Además, el míster groguet también ensalzó el buen partido realizado por el rival, que defendió muy bien y propició que los amarillos no se sintieran cómodos. «El Espanyol compite muy bien, sabe jugar en el inicio y le imprime mucha verticalidad al juego, se posiciona francamente bien y sale al contra con velocidad», indicó Unai Emery respecto a la puesta en escena del rival.

«Ellos compiten muy bien, juegan en Primera tras estar en Segunda por circunstancias, pero vienen con mucha fuerza», sentenció el técnico amarillo.

Por su parte, el preparador vasco destacó que «tuvimos el balón, y encontramos espacios con paciencia. Hemos tenido acciones puntuales». Pese a ello, Unai Emery evaluó el empate como «un punto insatisfecho, pero justo».

Con todo, el entrenador del Villarreal valoró las sensaciones que le dejó el resultado cosechado en tierras catalanas: «Este punto no hace bueno que no ganáramos al Granada. Hay cosas a mejorar y a ampliar para ser más competitivos en momentos puntuales».

Tras disputar los dos primeros partidos de la presente campaña el Villarreal encadena dos empates sin goles. Emery demostró su ambición en la sala de prensa del estadio del Espanyol, cuando hizo hincapié en argumentar que «para el Villarreal es un reto competir con los equipos de arriba, tanto para el club como para nosotros mismos. Es una exigencia que nos obliga a hacerlo mejor que la pasada temporada, pero somos capaces de hacerlo».

A seguir mejorando

«Tenemos que encontrar situaciones de juego que nos ayuden a ser mejores que el rival, no lo conseguimos hoy. Pudimos ganar pero también perder», reflexionó el míster. El técnico también reconoció que «dolió no ganar al Granada, era clave, el equipo ha trabajado pero ha encontrado respuesta, el rival nos ha exigido. Ellos han cerrado a Gerard, aun así encontramos situaciones buenas de gol, pero no acertamos». No obstante, Emery también lamentó que el Espanyol «tuvo sus opciones, me preocupa que concediéramos».

Respecto a la cantidad de amarillas, el preparador incidió en que «el otro día nos expulsaron a Foyth y luego le quitaron una tarjeta». Tampoco se olvidó Emery del posible penalti, «en el campo lo parece, pero el VAR y el árbitro, están para hacer justicia».