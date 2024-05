Villarreal: Marcelino habla de Gerard Moreno, los lesionados, la próxima temporada... y el Sevilla

El Villarreal CF recibe al Sevilla, este sábado 11 de mayo del 2024, en el Estadio de la Cerámica, a partir de las 16.15 horas, en el primer fin de semanas de fiestas de Sant Pasqual. Marcelino García Toral ha ofrecido una amplia perspectiva sobre la actualidad del club.

Los lesionados

“Esos tres futbolistas [Alberto Moreno, Gerard Moreno y Alfonso Pedraza] son baja para este partido: no ha llegado ninguno. Son ligeras molestias: Alfonso no se acaba de recuperar de la grave lesión que tuvo en su momento; y Alberto y Gerard tienen ligeros problemas musculares y hay riesgo de agravarlos, no tenemos la necesidad imperiosa de correrlo”.

Duelo de equipos 'gemelos' en La Cerámica

“Es un partido complicado, atractivo. Jugamos contra un buen equipo que también ha tenido un rendimiento inferior al esperado, pero que llega en una dinámica muy buena, pues de los últimos cinco partidos, cuatro victorias y un empate. Ojalá seamos capaces de cumplir con hechos que jugamos en casa con nuestra afición y ganemos el partido”.

Acabar la temporada con buenas sensaciones

“Hasta esta fecha, el equipo ha demostrado un nivel muy alto en esta segunda vuelta. La derrota del Celta nos aleja casi matemáticamente del objetivo. Estamos lejos de equipos competitivos con tan pocos puntos por jugar y es difícil, pero siempre tiene que estar la mentalidad ganadora ante nuestra afición. En Vigo el equipo estuvo bien de actitud: estamos satisfechos de lo que ofreció el equipo jugando con 10. Es bueno acabar con las mejores sensaciones posibles después de un año tan difícil”.

Pensando en la próxima temporada

“Hemos llegado aquí para trabajar con honestidad en una situación difícil. Tenemos que acabar lo mejor posible y hacer un equipo competitivo para la próxima temporada, con los objetivos que el equipo ha tenido en los últimos 10 años. Un equipo que genere ilusión. Creo que lo hemos logrado en la segunda vuelta. Luego, el mercado nos hará intentar acertar para hacer un equipo mejor y más estable. Eso es futuro; y el presente es el Sevilla. Debemos tener esa mentalidad y motivación para ganar y sumar tres puntos en nuestro estadio que, desgraciadamente, no le hemos dado muchas alegrías aquí a nuestra afición”.

La mejora de resultados

“Los números están ahí; y algunos empates que se cosecharon olían más a victoria que a derrota, como Mallorca, Cádiz y Getafe. Nos habría gustado que fueran mejores y que no se hubiese perdido contra el Atlético de Madrid. Queremos más. Tenemos que ser ambiciosos y ojalá podamos ganar los partidos que quedan en nuestro campo. Esa es nuestra ilusión. Veremos si somos capaces de transformarlo en hechos”.

El mercado que se viene

“El mercado no lo marcamos los entrenadores. Si vienen equipos a pagar cantidades grandes de dinero, este club siempre ha vendido y se ha reconstruido. Si se acuerda entre todas las partes, que un futbolista no siga con nosotros, buscaremos recursos para que el equipo no se debilite la próxima temporada. Queremos tener un equipo que tenga argumentos para luchar por Europa desde el primer momento”.

