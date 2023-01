"Si me toca El Niño, me voy a comprar una casa…". Esta es una de las ilusiones con las que sueñan muchos de los que juegan a este tradicional Sorteo de Lotería. Y es que, ¿Quién no ha soñado alguna vez con adquirir una vivienda frente al mar o a poca distancia de la costa?. Pues bien, este es el momento ideal para dar rienda suelta a tu imaginación y visualizarte en cualquiera de estos pisos en venta en Oropesa del Mar, a los que quién sabe si podrías optar si tienes la suerte de resultar agraciado en el próximo Sorteo de la Lotería del Niño.

PISOS EN VENTA EN OROPESA DEL MAR Piso a estrenar con vistas al mar en Oropesa del Mar Entramos a un impecable apartamento que nos ofrece unas espectaculares vistas de la bahía de Benicàssim ya que está situado a 120 m2 sobre el nivel del mar. La propiedad cuenta con 3 habitaciones dobles, 2 baños completos, terraza de más de 30 m2 acristalada y cocina equipada con electrodomésticos. Además de las instalaciones comunitarias que constan de 3 piscinas, terreno de minigolf y 3 parques infantiles. Un lugar totalmente equipado para vivir todo el año. PRIMAVISTA SPAIN te facilita más fotografías e información de este piso en venta en Oropesa del Mar. Piso en primera línea de playa en Oropesa del Mar Nos enseñan un apartamento a estrenar que se encuentra en una de las mejores zonas de playa virgen. Se trata de un estupendo piso de 70 m2 construidos con 2 dormitorios, 2 terrazas con vistas al mar, plaza de garaje, trastero, cocina y 2 baños. También cuenta con zonas verdes y piscina comunitaria. Lo entregan totalmente equipado y amueblado. Más información y fotografías de piso en venta en primera línea de playa en Oropesa del Mar, que viene de la mano de INSERYAL. Bajo con jardín en Oropesa del Mar Y seguimos visitando viviendas de ensueño frente al Mediterráneo, con este piso en planta baja con jardín de 104 m2 de superficie útil. Tiene 3 dormitorios, 2 baños, terraza amplia abierta y soleada que está cerrada con cristales sin perfil y acondicionada como un salón de verano, cocina con electrodomésticos de alta gama que además tiene salida a terraza posterior, zona donde disfrutarás de un jacuzzi. Dispone de una plaza de parking. Más información y fotografías de bajo con jardín en venta Oropesa del Mar, que visitarás con PRIMAVISTA SPAIN. Piso en Marina D'Or Y terminamos en un precioso y práctico piso en Marina d'Or, que se ubica en una sexta planta. El complejo cuenta con piscina para adultos, piscina infantil y servicio de conserjería durante todo el año. La vivienda tiene 2 habitaciones, 2 baños, terraza cerrada, salón con persianas eléctricas y cocina con todos los electrodomésticos. El precio incluye una plaza de parking en sótano y un trastero. ¿Te gustaría visitarlo? PRIMAVISTA SPAIN te dará más información sobre el piso en venta en Marina d'Or, Oropesa del Mar.