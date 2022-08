Tiempo de marejadilla en el atletismo nacional. El motivo no es otro que el anuncio por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) de la lista de participantes para el Europeo de Múnich, que se celebra del 15 al 21 de agosto, de la que se han caído algunos atletas que parecían estar llamados a viajar hasta tierras alemanas la próxima semana como miembros de la selección española.

Deportistas como Asier Martínez, bronce en los Mundiales de Oregón e incluido en la lista, ha salido a la palestra para defender a los compañeros que habían sido excluidos. Otras como Aauri Lorena Bokesa, con la mínima exigible, han ido más allá y han estallado contra la RFEA porque se perderán la cita europea. La madrileña es una de las que más crítica se ha mostrado y ha confesado sentirse «pisoteada» después de un año complicado y, más aún, tras ser avisada vía WhatsApp por el entrenador nacional Pepe Peiró de que sí estaría en la lista final como miembro de la selección.

En el caso del CA Playas de Castellón también hay quien se ha sentido «decepcionado» al no formar parte de la convocatoria oficial. Se trata del benicense José Emilio Bellido, campeón de España en triple salto, y que a sus 35 años quería cerrar ciclo en una competición europea al aire libre. «Ha sido una tremenda decepción. Cuando los criterios principales no son objetivos y los que sí lo son no se tienen en cuenta éste es el resultado: siete personas rechazadas en momentos cruciales de su carrera deportiva cuando sí estaban aceptadas por los requisitos internacionales», confiesa.

Uno de esos criterios era haber obtenido la mínima exigible por la federación europea (European Athletics) y otro, por ejemplo, estar entre los 26 primeros del ranking mundial para ser seleccionable. «He estado clasificado en el ranking mundial durante meses y nadie de la federación se ha puesto en contacto conmigo para decirme que con ello no era suficiente. Yo confiaba en ello y he estado buscando competiciones tras el de Nerja para estar lo mejor preparado posible, pero solo pude hacer la semana siguiente el de federaciones, sin tiempo suficiente para recuperarme, y debido a ello lo hice sin marca», añade el deportista benicense.

Nuevo plan de trabajo

Con esa particularidad, Bellido optó por «entrenar mucho mejor por si en el momento de cerrar listas seguía en el ranking». Sin embargo, el triplista del Playas se quedó fuera. «¿Qué gana el atletismo español dejándonos fuera? ¿Es mejor que otra persona de otro país cumpla nuestros sueños?», se pregunta.

«Si solo jugaran el Madrid y el Barça no habría liga. Imaginemos qué pasaría si un equipo de media tabla quedara clasificado para la Europa League o la Champions y le dijesen que no puede jugar el año siguiente porque no ven que se pueda clasificar para octavos», trata de explicar Bellido, para quien haberse quedado fuera ha sido «un palo».

Desde que se publicara la lista el pasado martes, son muchísimas las muestras de cariño que ha recibido el veterano atleta de Benicàssim. «A sus 35 años se proclamó por primera vez campeón de España Absoluto. Este era su año. Se ha enterado de su no selección entrenando para el europeo de Múnich. Emilio Bellido, un ejemplo para muchos dentro de las pistas de atletismo», publicaba en sus redes sociales uno de sus compañeros en el Playas, Joan Estruch.

«Me gustaría agradecer a todas las personas que nos han mostrado su apoyo tras estos duros momentos que estamos atravesando en nuestra carrera deportiva», concluye Bellido.