Los expertos urgen campañas duras para convencer a los no vacunados

Cerca del 90% de los castellonenses mayores de 12 años, en concreto 464.631, están inmunizados frente al coronavirus, una cobertura vacunal elevada pero que todavía «no es suficiente», según los expertos, para poder cerrar el círculo del virus y dar por finiquitada la pandemia. Y es que a este 10% de no vacunados se suma el hecho de que los niños menores de 12 años, donde ahora se concentran los nuevos casos, no hayan recibido todavía la dosis al no estar autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. La compañía Pfizer aseguró hace unos días que los ensayos están muy avanzados y refrendan que su vacuna es segura y eficaz para este grupo de edad.

Para intentar convencer a los no vacunados desde la Conselleria de Sanitat se ha puesto en marcha una campaña de puntos móviles en espacios concurridos como los estadios de fútbol, el centro comercial Salera, donde el viernes se vacunó sin cita previa a 117 personas o la Universitat Jaume I (UJI). Se trata de facilitar aún más la vacunación, pero los expertos piden ir más allá y disuadir a los «no solidarios» de que su obligación social es inmunizarse frente al coronavirus para cortar de un modo efectivo la cadena de transmisión y evitar una sexta ola.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, el enfermero castellonense José Antonio Forcada, explica que es urgente lanzar una campaña institucional fuerte, por parte del Ministerio o de la Conselleria, con mensajes contundentes e impactantes, por ejemplo, como antes realizaba la Dirección General de Tráfico (DGT) y que tanta impresión generaban en el público.

«Es urgente lanzar una campaña institucional fuerte con mensajes contundentes para evitar una sexta ola» José Antonio Forcada - Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas

«Las autoridades sanitarias son más partidarias siempre de mensajes pedagógicos, pero un 90% de personas vacunadas no es suficiente porque hay que tener en cuenta que entre un 5 ó 10% son fallos vacunales, es decir, la vacuna no funciona», explica Forcada, quien confía en que la vacunación de los niños entre cinco y 12 años puede llegar antes de final de año. Además, las farmacéuticas ya trabajan en estudios de cero a cinco años para asegurar que en un futuro cercano la inmunización llega a toda la población.

Obligatoriedad

«Se fía a la corresponsabilidad y debería haber cierta obligatoriedad en el personal sanitario o sociosanitario como está ocurriendo ya en países como Francia o Italia», indica el experto, quien reconocer que, en España, se es «vacunofílico» como demuestran las elevadas coberturas de vacunación infantil.

«Hay que aplicar medidas disuasorias porque hay que ponérselo difícil a los insolidarios. Habría que exigir el pasaporte covid» Juan Francisco Navarro - Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública

Forcada se muestra partidario de implantar el pasaporte covid, al igual que el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, quien insiste en aplicar «medidas disuasorias porque hay que ponérselo difícil a los insolidarios, hacerles la vida más difícil». «Los no vacunados no deberían entrar en estadio, cines, bibliotecas u otros espacios cerrados», remarca Navarro, quien alerta de que la población ya empieza a perder anticuerpos y es necesario acabar ya con el virus.