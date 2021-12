La Comisión Interdepartamental ha abordado este lunes ampliar la exigencia del pasaporte covid a más espacios en Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana ante el aumento de la incidencia de coronavirus antes de la llegada de las fiestas navideñas.

Hasta ahora se exigía en locales de ocio y restauración con aforos de más de 50 personas; espacios dedicados a actividades recreativas y de azar con comida; eventos y celebraciones de más de más de 500 personas donde no siempre se pueda llevar la mascarilla y visitas a hospitales y a residencias de servicios sociales. A partir de ahora (una vez lo apruebe el TSJ y lo publique el DOGV), será obligatorio también en estos escenarios:

Se pedirá en todos los establecimientos de hostelería y restauración, sin excepción.

A todos los lugres en los que se coma o se beba como cines o sedes festeras.

Espacios de restauración en alojamientos turísticos, piscinas cubiertas o centros recreativos para mayores.

En todos los gimnasios, donde será obligatorio en todo momento el uso de mascarilla.

El president, Ximo Puig, ha asegurado en la comparecencia pública lo siguiente: "Estamos en alerta, pero no en estado de alarma. Hay que huir de los alarmismos. La situación es grave, pero no comparable a lo que hemos superado. En el peor momento de la pandemia tuvimos 4.800 hospitalizados, siete veces más que hoy. Estamos lejos de aquellas cifras, pero no podemos bajar el diapasón de la exigencia". El presidente de la Generalitat ha pedido también "confianza en la vacunación" y ha agradecido "el civismo de la ciudadanía".

La Generalitat, en boca del líder socialista, ha anunciado también un impulso al plan de vacunación con la puesta en marcha de estas nuevas medidas: