Burriana urge a Sanitat a rectificar para tener ya vuelos antimosquitos

Las fumigaciones aéreas contra los mosquitos proseguirán durante este jueves en el litoral de la provincia, después de los primeros vuelos realizados la jornada del miércoles. La Diputación, tras tener el visto bueno de Sanitat, activó el tratamiento aéreo para aplacar la plaga de mosquitos que este año, debido a los encharcamientos producidos por las intensas lluvias, se ha adelantado generando numerosas molestias y quejas vecinales, como viene informando Mediterráneo.

En total, se aplicará el tratamiento desde el aire en 11 municipios: Almenara, Xilxes, la Llosa, Moncofa, Nules, Castelló, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Cabanes y Peñíscola. Sin duda, resulta más que llamativo que Sanitat en sus autorizaciones haya dejado fuera a Burriana al considerar que es escaso su nivel de inundación y que no hay presencia de larvas. Una decisión que ha sido calificada por la alcaldesa, Maria Josep Safont, de «indignante e incomprensible».

La munícipe alegó que puede que no haya un nivel tan elevado como en otras ocasiones, «pero no se puede entender que la marjal de Nules tenga permiso y, en cambio, no lo tenga la de Burriana a la que les separa una línea». Se trata de un terreno que por sus características está calificado como inundable por lo que se convierte en foco de reproducción de mosquitos.

Explicación de criterios y rectificación

«Vamos a reclamar a la Conselleria de Sanitat para que nos expliquen qué criterios se han aplicado», explicó la alcaldesa. Al respecto, ya están recabando todos los informes realizados por la empresa adjudicataria municipal de control de plagas, Lokímica, y están en contacto con la Diputación para presentar la solicitud formal. Por otro lado, Safont remarcó que reforzarán los tratamientos terrestres de forma semanal para intentar impedir la creación de focos de mosquitos.

Desde el PP de Burriana, Consuelo Suay, lamentó que la localidad sea «la gran damnificada de la gestión del PSOE» en esta materia.

Tratamiento terrestre

Por contra, el Ayuntamiento de Almassora sí respalda el haberse quedado fuera de la fumigación aérea por la cercanía de las viviendas, según acordó Salud Pública. «Se está aplicando de forma terrestre el mismo tratamiento porque todas las zonas son asequibles por caminos y no hay grandes encharcamientos a los que no se pueda acceder», explicaron desde el consistorio, que secundaron la decisión porque se garantiza la seguridad de los vecinos de la playa.

Las tres especies que hacen estragos

Hay tres especies de mosquitos que son las que hacen estragos en la provincia de Castellón: el común, el tigre y el de marjal. La principal diferencia entre los dos primeros es que el tigre suele picar durante el día, además de que es más agresivo, mientras que el normal suele hacerlo de noche. Otra característica que distingue a esta especie invasora, que ya ha colonizado 87 municipios de Castellón, es su aspecto físico, ya que tiene unas rayas blancas y negras en su tórax, abdomen, cabeza y las patas.

Los tratamientos aéreos van dirigidos a frenar la propagación del común, pero también el de marjal que habita en las zonas húmedas. Por contra, el tigre se reproduce en entornos más urbanos y domésticos.