El frío polar continuará toda la semana en Castellón, que encara estos días las temperaturas más bajas de los dos últimos años. El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, señaló que «con la excepción del miércoles, que será un día algo más cálido, el resto de la semana vamos a seguir con valores similares a los de este lunes». El viento ha bajado mucho respecto a la semana pasada, y esa es una causa de las noches tan frías de estos días», dijo.

Tiempo este martes

Este martes, las temperaturas no experimentarán cambios o irán en ligero descenso. Habrá heladas generalizadas en el interior y con carácter débil en zonas del prelitoral. En el norte de Castellón, el viento soplará del noroeste flojo a moderado; en la mitad sur del litoral, del nordeste flojo a moderado; en el resto, variable flojo con predominio del norte.

Máxima de 12 grados en Castelló

En la zona costera los valores se mantendrán entre 11-12 grados de máxima y los 3 de mínima, manifestó Quereda. Un «ambiente invernal» que, indicó, viene provocado por la masa de aire polar que cubre la cuenca occidental del Mediterráneo. «Sobre los 300-400 metros de altitud comenzarían las heladas nocturnas y de madrugada», abundó Quereda. Dentro de esta dinámica, «es posible que el miércoles se produzca alguna precipitación, aunque sería débil y localizada».

Por debajo de lo habitual

Son temperaturas inferiores a lo habitual en esta época, según señaló el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda: «La media de enero en Castellón es de 11 grados y se prevé que esta semana oscile en 7-8 grados».

¿Cuándo se irá?

¿Cuándo nos abandonará esta situación gélida? El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, apuntó: «Esta dinámica del aire polar que podría cambiar ya al comienzo de la próxima semana».

Valores del lunes

El lunes de madrugada, Coratxà (La Pobla de Benifassà) llegó a -6,1º y en Vistabella a -5,6º, según la red de la Agència Valenciana de Meteorologia (Avamet). Por su parte, Fredes alcanzó los -5,7º según la información de Aemet.

Las rachas han ido amainando, pero el lunes aún seguía soplando Eolo. Aemet registró más de 70 km/h en la Tinença y superiores a 60 k/h en Atezeneta (67 km/h), mientras que Avamet registró más de 100 km/h en Vilar de Canes. Quereda añadió que en el Pico del Penyagolosa también se llegó a los -6 y que el termómetro no subió de los 0.

Agricultura

Y cómo está afectando esta situación al campo? El secretario general de la Unió, Carles Peris, señaló: «Por el momento no está teniendo ningún efecto negativo porque en las zonas de costa donde hay hortalizas y cítricos no han bajado lo suficiente como para hacer daño. Por tanto, si no bajan más no perjudicará». Mientras, en el interior «no hay cultivos en riesgo porque las floraciones de los cerezos o almendros no habían aparecido todavía con fuerza --alguna puntual, pero poca cosa-- y este frío es bueno para que el árbol se retenga y no emerja la flor antes de hora. Acumular horas de frío es bueno para los cultivos de secano, en general. Conclusión: el frío es más positivo que negativo salvo que estos días bajara mucho la temperatura, lo que no se prevé.