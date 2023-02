Los nacimientos aumentan en Castellón por primera vez en 6 años

Los nacimientos crecen en Castellón por primera vez desde 2016. El año pasado la provincia registró 4.156 nacimientos, lo que supone un 2,29% respecto al 2021, en que fueron 4.063. Esta cifra supone un cambio de tendencia tras seis años de declive progresivo. Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Al frente de la Comunitat

Además, se sitúa entre las siete provincias de España donde más creció la natalidad el año pasado y la que mayor crecimiento registró de la Comunitat. En concreto, en Valencia aumentaron el 0,23% y en Alicante bajaron.

Toca techo en el 2008

La cifra de alumbramientos en Castellón registró la cifra más elevada de los últimos años en 2008, en que se llegó a 7.206; muy cerca del récord histórico del 1976 (7.245).

Sin embargo, a raíz del estallido de la burbuja comenzó un lento declive con un leve paréntesis entre 2015 y 2016. Desde ese año hasta la actualidad, había ido decayendo llegando a tocar suelo en 2021, que, de hecho, fue la cifra más baja desde que comenzaron a recopilarse los datos (1975), el anterior suelo databa de 1995 (4.145).

Factores implicados

El profesor del área de Geografía Humana de la Universitat Jaume I, Francisco Javier Soriano, señala que estos datos reflejan algo previsto en las estimaciones del INE y de los demógrafos, es decir, "en toda la primera mitad del siglo XXI se esperan altibajos en la natalidad, no una tendencia constante o mantenida al alza o a la baja". En las fases de crecimiento, como parece que ha sido 2022, pueden influir múltiples factores, como la situación económica (estabilidad, a pesar de la inflación), coincidencia de una cohorte de mujeres que llega a la edad máxima recomendable para tener el primer hijo, la mayor seguridad sanitaria tras la pandemia (hubo familias que retrasaron la planificación familiar para no tener hijos en los momentos álgidos de la pandemia (confinamiento), etc.

Evolución general

Por lo que respecta al conjunto de España, los nacimientos cayeron un 2,08% el año pasado, con un total de 329.812. En la Comunitat Valenciana subieron un 0,36%, hasta 35.804, cuando el año anterior fueron 35.677.

Defunciones

Por lo que respecta a las defunciones, disminuyeron en el 2022 un 3,23% en Castellón, situándose en 5.728 hasta el 26 de diciembre comparado con el mismo periodo del año anterior. No obstante, siguen estando por encima del registro del año previo al covid (+8,99%).

Crecimiento vegetativo negativo

De nuevo, se sigue observando un desequilibrio entre natalidad y mortalidad lo que hace que, si en Castellón no hubiera inmigración, perdería habitantes de forma inexorable. En concreto en 2021 fallecieron 5.934 personas y hubo 4.063 nacimientos.

En el conjunto de España la mortalidad creció un 3,23% situándose las defunciones en 462.370 (hasta el 26 de diciembre), la cifra más alta en el conjunto del estado se registró en el 2020 con 489.332 mientras que en la Comunitat subió un 1,95%.