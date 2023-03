La tranquilidad meteorológica ha sido la nota dominante en la provincia de Castellón tras el paso de la borrasca 'Juliette' por la Península Ibérica, que dejó frío y precipitaciones en muchas zonas de la España peninsular e insular, con nevadas sorprendentes en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que España recibirá otra borrasca en los próximos días, alerta a la que se suma el popular meteorólogo Mario Picazo, que pronostica otro radical cambio del tiempo.

Las variaciones "más contundentes" se van a poder sentir "entre la noche del sábado y la mañana del domingo". "Una nueva borrasca hará su llegada al suroeste de la península con un frente asociado. A medida que el frente vaya entrando por el sur de Portugal y oeste de Andalucía, se irán registrando precipitaciones. Estas irán avanzando de suroeste a nordeste", señala Picazo en su web, eltiempo.es.

¡El frío intenso tiene las horas contadas! En los próximos días llegarán masas de aire más suaves procedentes del Atlántico. Además, lloverá 💦 en gran parte del país.



Las temperaturas serán noticia en algunas zonas: ¡podrían superarse los 25 ºC 🌡️ la semana que viene! pic.twitter.com/AQG1NEMAal — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) 3 de marzo de 2023

AEMET añade que la borrasca cubrirá el país y sus bandas nubosas dejarán lluvias en buena parte de la mitad oeste peninsular, mientras que la cota de nieve rondará los 1.200 o 1.500 metros en la mitad sur y 900 o 1.200 metros en el norte.

¿Afectará a Castellón?

En principio, las precipitaciones que traerá esta nueva borrasca no afectarán a la provincia de Castellón. Por lo menos a corto plazo. AEMET pronostica cielos despejados este fin de semana y en la primera parte de la próxima, aunque la nubosidad irá en aumento a partir del 9 de marzo. De momento, no se esperan lluvias en las previsiones a medio plazo, aunque la meteorología es una ciencia en la que no se pueden descartar los cambios bruscos e imprevistos.

Aquí tienes las previsiones de los próximos días