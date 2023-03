Revés judicial para el Hospital Provincial que puede costarle 5 millones de euros

Una jueza ha asestado un duro varapalo a la decisión en materia laboral y salarial más relevante de los últimos años tomada por el Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, porque la ha anulado.

Así viene recogido en una sentencia que puede suponerle a las arcas públicas un coste que rondaría los 5 millones de euros --según el cálculo realizado por CCOO--, correspondiente al pago de la parte de los salarios que la totalidad de la plantilla ha dejado de percibir desde que en el 2020 una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) impusiera una rebaja «injustificada», según valora el fallo judicial, en complementos de destino y específicos. Según el sindicato, que recurrió el acuerdo «unilateral» ante los tribunales, ello habría supuesto una pérdida por trabajador --la plantilla del hospital ronda las 1.000 personas-- «de 4.500 a 5.000 euros anuales», y son tres años de aplicación, aunque la sentencia solo habla del 2020.

«No se ajusta a derecho»

Lo que viene a decir la resolución judicial es que la modificación de la RPT aprobada y aplicada en el 2020, «pero que no se publicó en el DOGV hasta el 2022», cuando CCOO pudo denunciarla, «no se ajusta a derecho», porque afectó por igual a todos los puestos de trabajo, cuando lo adecuado habría sido estudiar cada uno y realizar una valoración individual en base a sus funciones.

El sindicato denunciante incide en que la jueza reconoce que «se han saltado la normativa autonómica y la Ley de Función Pública y la sentencia es muy dura a ese respecto». En consecuencia, el Consorcio da marcha atrás y vuelve a la RPT aprobada en el 2017, «aunque estamos peor que entonces», remarcan los denunciantes, «por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el malestar laboral generado y el coste en dinero público que esto tendrá por no haber querido sentarse a negociar como deberían haber hecho».

La sentencia no cuantifica el dinero que va a suponer volver a la situación existente en el 2017, pero sí que «abre la puerta a las reclamaciones individuales de afectados». CCOO ya avanza que «el 99.9% de los trabajadores van a recurrir, porque el recorte que han sufrido es muy importante».

Negociar y no recurrir

Desde comisiones advierten que Sanidad «pretende iniciar la integración en la Generalitat del Hospital Provincial, pero los frentes judiciales abiertos, que están perdiendo, no facilitan las cosas». La mejor opción para CCOO es «que la Administración reflexione y no pretenda avanzar en la dirección contraria a los derechos de los trabajadores, como han hecho hasta ahora, no lo decimos nosotros, lo dice una sentencia». La resolución es recurrible, pero CCOO pide «elegir la negociación y no la vía del recurso que lo alargará todo pero no lo solucionará».