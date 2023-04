El timbre de entrada a clase ha vuelto a sonar este lunes en Montanejos a las 9.00 horas y las aulas se han llenado de mochilas, lápices de colores y risas de los 140 alumnos que han podido regresar al colegio y al instituto tras el incendio forestal que ha mantenido en vilo a toda la comarca del Alto Mijares y ha acabado devorando 4.600 hectáreas.

Los 60 estudiantes con los que cuenta el CRA Palancia-Mijares (no solo procedentes de Montanejos, sino también de Arañuel, Cirat, Puebla de Arenoso etc.) han podido hoy subirse al autobús de transporte escolar y volver a sus pupitres tras días de incertidumbre. El responsable de aulario y maestro Manuel Marco ha enseñado el centro ayer a Mediterráneo y ha mostrado su alegría y la de toda la comunidad educativa por poder «volver a la normalidad». Los niños y niñas han realizado en su primer día tras ocho jornadas sin colegio actividades relacionadas con el desastre ecológico. «Han hecho dibujos que les entregaremos a los bomberos y demás integrantes del dispositivo de emergencias como muestra de agradecimiento; y también nos han estado contando cómo se han sentido estos días. Lo han vivido de formas muy diferentes en función de si han estado realojados en algún camping o pabellón o si, por el contrario, se han ido a una segunda residencia», ha comentado el docente a este diario.

Aunque el centro escolar permanecía cerrado desde el jueves 23 de marzo por la tarde, el alumnado interesado ha podido acudir a colegios de Jérica, Navajas y Segorbe durante los días en los que Montanejos permaneció desalojado y el incendio, aún activo.

"Muchos de los alumnos son muy pequeños y aún no son conscientes"

Santi Muñoz no solo es maestra de Educación Física en el CRA Mijares-Palancia, sino también vecina de la Monzona, pedanía de Puebla de Arenoso. «Muchos de los alumnos son muy pequeños y aún no son conscientes del desastre que un hecho puede suponer. Cuando nos desalojaron, veíamos la humareda encima y pasamos miedo. No solo temíamos por los pueblos, sino por nuestro entorno, nuestras montañas. Los vecinos no somos turistas ni veraneantes y esto es nuestra vida entera», ha puntualizado esta maestra mientras enseñaba los dibujos de sus alumnos.

"Los niños se esperaban encontrar esto peor; hoy todos estamos contentos"

Maite Mortañana lleva 17 años en el centro y es maestra de 3º y 4º de Primaria. «Ellos se esperaban encontrar todo esto peor y ha sido un alivio que las llamas no llegaran al pueblo. Psicológicamente están muy bien tras lo sucedido. Son niños y para muchos de ellos esto ha sido como unas vacaciones», ha dicho con comprensión por la corta edad de sus estudiantes.

Un instituto muy comprometido con el medio ambiente

En el ÍES Nuestra Señora de la Cueva Santa han empezado a construir una cometa artesanal hecha con dibujos y otros motivos relacionados con el incendio. Está previsto que alumnos y educadores la hagan volar mañana, a modo homenaje, en la Fuente de los Baños. «Nuestro centro está muy sensibilizado con el medio ambiente y, de hecho, tenemos un proyecto piloto de la Conselleria, llamado Guardabosc, para concienciar sobre sostenibilidad y los peligros de los incendios. Nuestros estudiantes visitarán próximamente la zona quemada, junto a un técnico», ha explicado el director del instituto, Pascual Zaragozá.

Las líneas de autobús y el comedor ya funcionan con normalidad y es de suma importancia teniendo en cuenta que el 70% del alumnado tiene la beca de transporte. «Es un día feliz y de reencuentros», coinciden en señalar.