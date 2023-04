Pymes de tecnología y asesorías ensayan la semana de 32 horas

Con el Día Internacional de los Trabajadores, 1º de Mayo, a la vuelta de la esquina, el debate sobre la reducción de la semana laboral de 40 a 32 horas, sin perder sueldo ni cotización, está sobre la mesa, pero las experiencias piloto en Castellón aún son mínimas.

Durante el 2022, cuando se publicaron dos líneas de ayudas económicas (para la jornada semanal de 32 horas y para contratar más personal para compensar las reducciones de horarios), llegaron a la Conselleria de Economía 120 peticiones de información de toda la Comunitat, pero solo fraguaron 42 peticiones formales y se aprobaron ocho, de ellas, solo una de Castellón, para Euro PC, de servicios informáticos.

Más ejemplos en Castellón Marie Claire. La empresa textil inició a finales del 2022 en su fábrica de Vilafranca la semana de 4 días, pero sin reducir horas. Son 40 pero concentradas, y así se cierra y se ahorra en luz los viernes.

Dedicada al alquiler de vehículos, con sede en Castelló y delegaciones en Mallorca, Alicante, Málaga e Ibiza. Desde el 1 de abril aplica 32 horas y cubre con turnos de 7.00 a 23.00 h. Su secreto es reforzar con más trabajadores las franjas con más actividad. Más casos. Hay empresas donde no trabajan los viernes por la tarde; aplican jornada intensiva solo en verano; o reducen el tiempo para comer para salir una hora antes.



«Si la empresa recibe la ayuda y ve que no funciona, lo para y no penaliza»

El plazo de solicitud de subvenciones está abierto en la Conselleria de Economía --hasta final de mayo, sin límite de sector o empleados-- y Ministerio de Industria --hasta el 13 de mayo, para industrias de hasta 250 empleados--. Son compatibles y no les constan peticiones de Castellón. La estatal da hasta 200.000 euros por proyecto. La autonómica plantea hasta 9.000 por empleado a tres años: el primero, 5.492; el segundo, 2.746; y tercero, 1.373. «Si la empresa ve que no funciona, puede interrumpirlo en cualquier momento y no penaliza. Es experimental. La Comunitat es pionera. En 2018 cuando lo dije me miraron como si no estuviera bien y ahora está en el debate internacional. Hemos asesorado al Ministerio; y se sopesa en Baleares y País Vasco», dijo Nomdedeu.

El secretario autonómico de Empleo y director de Labora, Enric Nomdedeu, detalló que al ser una iniciativa novedosa y llevar aparejado un proceso de diálogo social todo se prolongó y se sacó la orden con premura para no perder el dinero antes de fin de año. «Renovar en este 2023 ya es más sencillo, además, vamos a organizar jornadas informativas en las tres provincias y a editar una guía de aspectos legales y laborales», dijo. Los requisitos que se piden son tres: que exista un acuerdo entre trabajadores y empresa en el convenio colectivo para aplicar esas 32 horas; un informe de evaluación de mejora de la productividad --si hace falta les asesora el Ivace o la asociación de empresarios jubilados--; y un plan de igualdad. «Muchas micropymes no estaban obligadas a tenerlo pero lo hicieron para optar a la ayuda y eso ya es un éxito», agregó.

Son futuros prescriptores para otras empresas

¿Qué empresas se han decidido a reducir horarios en pro de la conciliación, sin merma de resultados económicos? «Son todas pequeñas, de 10 trabajadores o incluso menos. Reducen la jornada semanal de 40 a 32 horas, repartida en cinco o en cuatro días. Son tecnológicas y también asesorías fiscales y laborales, con lo cual si la experiencia funciona podrían ser prescriptoras para otras empresas, para sus clientes», agregó.

Asimismo, explicó que este cambio favorece que «personas que piden reducción de jornada y con ello de sueldo para cuidar hijos o mayores, en su mayoría mujeres; si la empresa pasa a trabajar las 32 horas, ya no tienen que recurrir a ello». «En la Comunitat se han elevado un 27% las personas que han muerto por ansiedad laboral; y muchos accidentes laborales se producen al principio o final de la jornada por agotamiento. En EEUU tras la pandemia muchos dejaban su trabajo, sin tener otro, porque no eran felices», dijo.

"Las ayudas son un paracaídas para los valientes"

En su opinión, este cambio organizativo lleva su tiempo y no es automático, de ahí las ayudas que se proporcionan, que son «un paracaídas para los valientes». «Algunas se esperan para ver cómo le va a la competencia. Pero es una evolución razonable. Llevamos más de 100 años trabajando 8 horas durante cinco días», añadió. Justo fue un empresario de la automoción, Henry Ford, quien promovió el cambio (el 25 de septiembre de 1926) de seis a cinco días, con la idea de que la gente tuviera más tiempo ocioso y comprara coches.

Nomdedéu apuntó que «la reducción de horas laborables afecta positivamente a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS: menos contaminación en carretera y fábricas, más inversión en turismo y cultura,...En España trabajamos más horas que la media de la OCDE y somos menos productivos. En la ecuación falta algo y no son las horas: no vamos a ser más productivos por trabajar más ni por trabajar menos horas».

Al tiempo, planteó que «el ajuste horario en la empresa debería ir aparejada de otros en los colegios, comercios,... y analizarlo. ¿Es preciso cerrar las tiendas dos horas y media o tres al mediodía, en una ciudad como Castelló?».

Servicios y Hostelería

El dirigente de Labora ve viable aplicar las 32 horas «en cualquier sector», no solo en fábricas u oficinas sino también, por qué no, en servicios, como en la hostelería. «En Madrid, de hecho, los principales valedores son una pareja de socios con restaurantes de 200 y 300 plazas y que ya hace dos años que lo hacen sin ayuda pública. Les va bien, han consolidado plantilla y consiguen encontrar personal por ofrecer mejores condiciones que la puerta de al lado. Un estudio británico de 69 empresas que han hecho el plan piloto confirma que ninguna se ha vuelto atrás y ha mejorado resultados», planteó.