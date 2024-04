La Diputación abre la convocatoria de ayudas para garantizar el abastecimiento de agua potable en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Diputación Provincial de Castellón ha abierto la convocatoria de ayudas de 1 millón de euros para garantizar el abastecimiento de agua potable en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Esta convocatoria de ayudas tiene el objetivo de que la provincia en su conjunto vea paliado su déficit en infraestructuras hídricas y tenga garantizado el suministro. “Desde la Diputación de Castellón abrimos esta convocatoria de subvenciones que alcanza el millón de euros para contribuir a la sostenibilidad económica de los ayuntamientos de poblaciones de menos de 20.000 habitantes que han tenido que acometer inversiones y gastos de urgencia para asegurar el suministro de agua potable entre el vecindario”, ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

“Desde el equipo de Gobierno Provincial tenemos claro que esta debe ser la legislatura del agua y reforzamos nuestro compromiso por contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de los 135 municipios de la provincia, supliendo el déficit que pueda haber y garantizando los servicios básicos en todo el territorio”, ha subrayado la dirigente provincial.

“Como administración que llega donde otras administraciones no pueden hacerlo, vamos a seguir trabajando por igualar las oportunidades en las zonas del interior de la provincia y asegurar servicios básicos como el abastecimiento de agua, vital para frenar la despoblación”, ha incidido Marta Barrachina.

En cuanto a las bases de la convocatoria, el diputado de Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, ha explicado que las subvenciones se destinarán a las actuaciones relacionadas con el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable domiciliaria, “como pueden ser reposiciones de bombeo de pozos y captaciones, reposiciones por roturas en redes de abastecimiento y distribución, el suministro de agua potable mediante cubas, y cualquier otra medida de choque”. “Las medidas deberán tener la consideración de acciones de aplicación inmediata para garantizar el suministro de agua potable en situaciones extraordinarias y que por su imprevisibilidad no pueden programarse previamente”, ha incidido el diputado provincial.

Por lo que hace a los gastos que podrán ser subvencionables, estos serán los que resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del ejercicio 2024, y serán objeto de ayuda los gastos corrientes y de inversión. Dentro del listado de gastos subvencionables, se incluyen los gastos derivados del transporte de agua mediante cubas para garantizar el suministro de agua potable y se subvencionará hasta una dotación máxima de 250 litros/hab/día. También se incluyen las reparaciones de equipos tanto mecánicos como eléctricos o de telecomunicaciones, así como reparaciones que no conlleven la sustitución de material inventariable en redes municipales de abastecimiento en alta y red de distribución, de elementos tales como tuberías, válvulas, equipos de bombeo, ventosas, manómetros, caudalímetros (no domiciliarios), equipos de comunicación y automatismos, equipos de control (como medidores de nivel en depósitos), etc.

La cuantía total máxima de 1 millón de euros, se distribuirá en las dos resoluciones de la convocatoria. Así, en la primera resolución se podrá otorgar un máximo de 500.000 euros y los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes hasta el 1 de julio de 2024. Para la segunda resolución, también con una cuantía de 500.000 euros, los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes desde el 2 de julio de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024.

“La cuantía de la subvención para cada ayuntamiento que lo solicite no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 50.000 euros”, ha especificado el diputado Iván Sánchez.

Una vez presentadas las solicitudes, estas se valorarán de acuerdo con tres criterios: la urgencia de la actuación en que se tomará en consideración la gravedad de la problemática que hay que solucionar; la población total directamente afectada por la actuación propuesta, y la incidencia en el equilibrio socioeconómico provincial, con especial atención en los municipios de menor capacitado económica y de gestión.

Garantizar el suministro de agua potable es un objetivo prioritario de la Diputación de Castellón “y en este objetivo vamos a estar siempre al lado de los pueblos tendiendo la mano para ayudarles y siendo diligentes en la resolución de problemas que son básicos”, ha concluido el diputado provincial.