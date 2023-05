Esta iba a ser la semana soñada por Rubén Robles, nacido en Castelló, pero residente en Sant Joan de Moró, y Jéssica Sales, de Vinaròs. La pareja de barranquistas habían preparado desde hacía meses un encuentro en Albania para conocer los barrancos y la naturaleza del país. Tenían programados “descensos de uno o dos barrancos al día”, y están acompañados por otros españoles que acudían con el mismo propósito, pero hasta ahora ninguno de ellos ha podido cumplir con el plan previsto. El motivo no es otro que sus equipajes, pues pese a que volaron el viernes desde Barcelona sus maletas siguen todavía en el aeropuerto de El Prat.

“La causa parece que es la huelga de la empresa encargada de subir las maletas a los aviones. Un compañero tiene un localizador GPS en la maleta y le marca que siguen en Barcelona”, reconoce Rubén, que no oculta su decepción: “Nos han fastidiado el viaje. El vuelo tenía que salir a las diez, subimos al avión a las once y no despegó hasta casi la una. A los que vinieron el sábado les tuvieron cuatro horas en el aeropuerto. Y encima todos al llegar nos encontramos sin equipaje”.

No es extraño por desgracia que unas maletas se puedan extraviar, llegar más tarde o directamente no llegar al destino. El caso particular de Rubén y Jéssica es que sin el material que llevaban a Albania no pueden realizar ninguna de las actividades que tenían en la agenda: “Ese material aquí no se puede comprar, ni alquilar. Está valorado en unos 3.000 euros e incluye cuerdas, neoprenos, arneses… todo lo necesario para poder colgarnos de las paredes”.

La compañía aérea Wizz Air, que es la que les llevó a Albania, sigue sin dar explicaciones a estos pasajeros y desde el aeropuerto de Tirana, capital albana, también se han desentendido “porque al final ellos dicen que no tienen nada que ver. Las maletas están en Barcelona y es ahí desde donde tienen que salir”, reconoce Rubén, que tiene previsto estar hasta el domingo en Albania: “Por el momento nos quedamos una noche más en Tirana confiando en que llegaran las maletas el sábado, pero ahora estamos en el sur con poco que hacer. Además estamos todos los españoles igual, puteados y sin noticias de nada”.