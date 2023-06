¿Cómo serán los viajes este verano?: del destino exótico al pueblo

A vueltas con la inflación y la crisis energética, los viajes este verano, como ya se notó el anterior, vuelven a estar por las nubes. Pero la demanda, según constatan las agencias de viajes, es muy alta. Los castellonenses no quieren renunciar a sus esperadas vacaciones, las más largas del año, aunque luego se tengan que apretar el cinturón, si bien algunos optarán por la tranquilidad de las segundas residencias de costa e interior.

Es llamativo que este año se recupera el nivel de ventas prepandemia al 100% y la campaña la marca una reconciliación con los viajes largos a destinos exóticos, perdiendo el miedo por el covid y al contexto geopolítico; las macrosalidas en familia; y la irrupción de las elecciones el 23 de julio, en plenas fechas de salidas por España y extranjero.

El presidente de la Asociación Provincial de las Agencias de Viajes de Castellón y al frente de Viajes Tirado, Diego Tirado, se muestra optimista: «Estamos contentos. Se está moviendo bastante la demanda. Ya desde la pandemia hemos ido recuperando y este es ya el verano de la normalidad, al 100%, tras unos años bajos. Y eso que este 2023 vuelos y hoteles están muy caros, un 25% más seguro respecto al 2022». Pero incide en que «la gente reserva con normalidad. Y muchos son viajes de grupo, de los abuelos que invitan a hijos y nietos, a toda la familia, y que se van de crucero por el Mediterráneo o las Islas Griegas».

Tirado añade que «se ha perdido el miedo a Asia: Vietnam, Tailandia, ...esos viajes largos se están recuperando». Son destinos que pueden resultar por unos 2.000-2.500 euros por persona. «Y luego está Egipto, que es una locura. Ya el verano pasado se vendió muchísimo, porque es intermedio, y este año va a más. Hay overbooking, aunque han subido los precios. 1.200 por persona si es un buen hotel y un buen barco».

En su análisis, agregó que «nunca falla Europa; siete días por 600 ó 700 euros, a Amsterdam, País,...con vuelo, hotel y traslados sin comidas». Y por supuesto «el familiar Eurodisney, para final de junio o principios de septiembre». La gente de más edad contrata packs más largos; y los de mediana edad, eligen ver tranquilamente una ciudad europea en 4 días.

Certificados por las elecciones del 23J

El impacto de las elecciones generales anticipadas para el 23J, otro condicionante, tiene a los clientes de Castellón «preocupados» y han optado por «contratar seguros de anulación». «Recomendamos este ante cualquier eventualidad. Muchas compañías están informando que si es porque es llamado para una mesa electoral no habrá que pagar gastos de cancelación. Pero nos piden certificados del contrato del viaje --un eximente para estar en una mesa electoral es tener contratadas las vacaciones antes del 30 de mayo--», indicó.

Otro ejemplo es «una familia de 18 integrantes que tiene la reserva desde febrero y les inquieta. Hay quien está solicitando ya el voto por correo», dijo.

En cualquier caso, esta vez la venta anticipada en abril y mayo ha funcionado muy bien. Y es que además, en el caso de los vuelos, la única opción de ahorrar algo es «comprar los billetes con dos meses de antelación, que es más económico que 15 días antes». Los chollos de última hora son inexistentes, a no ser que se trate de combinaciones rocambolescas de ida y vuelta. En verano los viajes mayoritarios, el 60%, son al extranjero; y por España, el 40%, y triunfan islas, más las Baleares.

"Los castellonenses tienen ganas de salir"

Desde Resertours Viajes, la agente Nuria López explica que en Castellón «la demanda va muy bien. Se han vendido bastantes viajes para el verano. Después del 28M los clientes empezaron a pedir presupuestos, antes estaba más parado. Así como por los comicios de mayo recibimos consultas de gente que tenía mesa electoral; de cara al 23J no hay ninguna incidencia de momento». La única, añade, es que «ese día justo hay prevista una excursión propia planificada desde hace tiempo y nos han consultado si se iba a cancelar, pero la mantenemos. La hora de salida de momento sigue igual, pero tenemos margen de tiempo. Nos consultaron si salíamos en lugar de a las 9.00 a las 10.00 h. para ir a votar antes», relata.

En general, se nota este 2023 que «los castellonenses tienen ganas de salir y miran menos el precio que antes, aunque todo está más caro. Otros años estaba más económico y se retenía más el gasto, pero a raíz de la pandemia todo ha cambiado», indicó.

¿Qué es lo que más sube? «Los vuelos siguen caros, por el combustible. Barcelona está intocable en cuanto a hoteles, que son carísimos, a 150 ó 200 euros la noche uno medianamente bien, en general, no solo en verano --la otra opción es buscar alojamiento en los alrededores--. En Madrid ya estaban elevados», relata.

En estos días, de cara a esta temporada estival, «muchos vienen con un presupuesto medio de 2.000 euros por pareja, para una semana o 10 días». Agrega que «el destino más buscado por los castellonenses es Egipto; todo el mundo se quiere ir allí y lo tiene como lugar preferente. Hay muchas ofertas y se ha vuelto a poner de moda, tras unos años parado. En una semana he podido hacer cinco presupuestos».

Redescubriendo Albania

Otra tendencia llamativa es el boom por Albania. «Despunta. Se ha disparado el interés por este país y los paquetes están casi agotados. No hay vuelos directos pero sí de mayoristas. Es un destino impresionante y que no estaba tan explotado turísticamente», manifestó López. Y el tercer eje VIP es «el Caribe --que no está muy caro--, Cuba, Riviera Maya por 800 euros con vuelos incluidos; o Isla Mauricio, Cabo Verde,...». Las fechas favoritas son la primera quincena de agosto y la última de julio.

Aeropuerto de Castellón

¿Preguntan por los vuelos desde Castellón? «Sí, sí, sobre todo, en la franja de edad de 18 a 50 años, piden vuelos a Roma, Sevilla, Rumanía, junto con hotel y traslados. Los jóvenes son los que más se decantan por capitales europeas como Londres o Roma. Las familias solicitan Baleares y Disney --siempre está más o menos igual de precio y se lo pasan bien padres y niños, y sale a unos 3.000 euros una familia con un niño--. Y los jubilados, muchos vienen por nuestras excursiones propias, a buen precio y de un día, dos o tres. Se despejan y no es mucho tiempo fuera de casa», concluye.

Otros se quedarán en casa o en la segunda residencia, disfrutando del tiempo en familia y con amigos, que es lo que se trata. Varios autónomos de Castelló consultados por este rotativo ya apuntan que apenas cierran en verano y por ello prefieren destinos de proximidad, como la alquería o la casa del pueblo para desconectar, sin irse muy lejos.

Viajes en tren con descuento para jóvenes