El 18 de junio se cumplen tres años sin ti, Marc, y nos duele mucho, cada día que pasa me pesa mucho más el corazón. No hay minutos y días que no pensemos en ti, la vida ya no es igual sin ti, ay Dios, te hago la misma pregunta todos los días: ¿por qué te has llevado a Marc? Y no me contestas. ¿Podías haberme llevado a mí?

Todo pasó tan rápido que no nos dio tiempo de despedirnos, yo te hablé mucho pero no sé si me escuchaste, que te queremos muchísimo, que eres el niño más alegre, bueno, noble y con un corazón muy grande. Tienes mucha suerte de tener mucha gente que te quiere. Tu hermana Han no dice o no expresa lo que siente para no ponernos tristes, sé que te echa muchísimo de menos, tu padre tiene el corazón destrozado de tanto dolor y yo qué te puedo decir que tú no sepas, cariño mío, que solo pensar que no te volveré a ver me vuelve loca y a veces pienso que todo lo que vivimos ahora es una pesadilla, pero desgraciadamente no es así. La vida ha sido muy injusta contigo, Marc, espero que estés bien allí arriba, rodeado de gente que te quiere, angelito mío, que así estaremos un poco más tranquilos. Marc, mándanos mucha fuerza y paz para poder soportar este dolor que nos pesa tanto. Siempre juntos, Marc, te queremos hasta el infinito. Tu familia.