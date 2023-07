«Levantaremos la voz para defender lo que sea justo para Castellón»

Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada autonómica y primera mujer en presidir la Diputación de Castellón, Marta Barrachina promete trabajo y defensa a ultranza de la provincia y los castellonenses, también desde la reivindicación.

¿Cómo vive su condición de primera mujer que preside la Diputación de Castellón?

Ser la primera mujer que preside la Diputación Provincial de Castellón en sus 201 años de historia es un gran reto, una responsabilidad y un orgullo inmenso. Por eso, me voy a dejar la piel al frente de la Diputación para defender los intereses de los castellonenses ante quien corresponda. Ya es hora de que la provincia de Castellón vuelva a despegar. Si algo tengo claro es que empeño, trabajo, gestión y esfuerzo van a guiar mi camino. Soy luchadora, exigente con mi trabajo y pongo mucho empeño en todo lo que me propongo. La defensa de la provincia es mi prioridad absoluta.

¿Qué valor otorga a las políticas de igualdad? ¿Tiene algún plan en este ámbito para la legislatura?

La igualdad y la acción política para poner en marcha medidas reales que faciliten la conciliación y la igualdad real entre hombres y mujeres es crucial. Por supuesto que la Diputación va a trabajar por la igualdad, pero lo vamos a hacer los 365 días del año, desde la libertad y el respeto al individuo, porque solo construiremos una provincia más justa, tolerante y libre si apostamos por el talento y la capacidad de sus individuos independientemente de su género. Impulsaremos iniciativas reales para mejorar las expectativas laborales de las mujeres, sobre todo en el interior, así como también para reducir las incertidumbres en sus proyectos emprendedores y consolidar sus ideas de negocio en empresas. Además, el PP implantará la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, ampliará las deducciones fiscales por nacimiento y adopción, el apoyo a las familias numerosas y monoparentales, o el incentivo para que las empresas pongan en marcha medidas de conciliación.

Con usted vuelven a Las Aulas los gobiernos del PP con mayoría absoluta, ¿cómo tiene previsto gestionar este poder?

La política es servicio al ciudadano, por eso un Gobierno solo se puede entender desde una gestión con altura de miras y sentido común. Los castellonenses expresaron su voluntad en las urnas el pasado 28 de mayo y les doy las gracias por haber apostado de forma rotunda por el Partido Popular, lo que nos ha dado la mayoría absoluta en la Diputación con 14 diputados. Por mi parte, siempre voy a tender la mano a la oposición en los grandes temas que afectan nuestra provincia. A la oposición también le pido altura de miras y que prime los intereses de los castellonenses a sus siglas, algo que no han hecho en estos últimos cuatro años. Nuestro gobierno va a ser responsable y va a poner siempre los intereses de Castellón por delante de cualquier ideología o partido.

El ejecutivo de PSPV y Compromís ha seguido la estela de Javier Moliner en algunos programas como Castellón Senior o Castelló Ruta de Sabor. ¿Piensa en dar continuidad a esa herencia?

Mi gobierno no se caracterizará por borrar aquello que han hecho los presidentes anteriores. Vamos a trabajar para que Castellón recupere el liderazgo, y eso no entiende ni de colores políticos ni de apellidos. Mi presidencia tendrá altura de miras. Quiero que los castellonenses sueñen en grande, que vuelen tan alto como desean. Y aquí tendrán una institución que luchará a su lado para conseguir sus metas. Mi objetivo es sumar, aprovechar toda la experiencia que ya tiene esta casa en la gestión para aplicar las soluciones que nos piden y necesitan los castellonenses. Los ciudadanos necesitan medidas precisas y esperan de nosotros que las adoptemos con celeridad, eficacia y eficiencia, y esto, lamentablemente, no siempre se ha conseguido. Voy a poner a trabajar la Diputación con las ganas y la ilusión del cambio sin dejar de lado la experiencia que tiene la casa, que no se puede perder pese a que en estos últimos cuatro años grandes programas como Castelló Ruta de Sabor han perdido su carácter innovador y ambicioso.

¿Cómo valora el modelo de Diputación tras cuatro años de socialistas y Compromís al mando?

La Diputación ha dejado de ser un referente en la defensa de la provincia. Han sido cuatro años en los que no se ha oído la voz de nuestra provincia ni en Valencia ni en Madrid. Hemos perdido oportunidades y nadie ha luchado para solucionar los problemas de los castellonenses, como ha sucedido lamentablemente con la crisis de la cerámica, que sigue sin tener ninguna ayuda pese a las reiteradas peticiones de una industria de la que dependen miles de empleos. Quiero que la Diputación vuelva a ser ágil, excelente, próxima, resolutiva y útil. Tendremos que hacer una gestión milimétrica de los recursos de los castellonenses. Y tendremos que levantar la voz para defender todo aquello que sea justo para nuestra provincia. No seré una presidenta acomodada. Los intereses de los castellonenses siempre estarán por encima de las siglas. Esta firmeza en la defensa absoluta de mi provincia la aplicaré desde el minuto uno. Es mi obligación como presidenta de la Diputación.

A grandes rasgos, ¿cuáles son sus principales objetivos para la provincia en este mandato?

Quiero que Castellón sea una tierra ambiciosa, que sueñe en grande y que avance. Quiero una provincia que se abra en el mundo, que capte talento e inversiones, pero sin olvidar de donde venimos, de nuestra historia y de nuestras tradiciones. El apoyo a nuestra industria, sectores primarios, las infraestructuras y el turismo son cuatro ejes claves para el futuro de nuestra provincia y donde este nuevo equipo de Gobierno invertirá gran parte de su esfuerzo. La atención a los pueblos más pequeños, donde los servicios y los recursos no llegan, también va a ser un eje central. La Diputación debe ser una palanca de transformación, modernización y desarrollo de oportunidades para todos los castellonenses. El impulso de infraestructuras clave como el puerto y el aeropuerto de Castellón también va a ser determinante para generar recursos.

Ha anunciado que habrá tres vicepresidencias centradas en Infraestructuras, Economía y Política Social y Turismo, ¿son las áreas a las que da más importancia?

Las áreas de las tres vicepresidencias son cruciales pero, a su vez, sostienen a otras que no son tampoco menores. La Diputación es una institución que abre sus puertas cada día para servir a los castellonenses de los 135 municipios de la provincia. A los vicepresidentes, del mismo modo que al resto de los diputados provinciales, les pido que trabajen desde la honestidad, el diálogo y el sentido común, gobernando con todos y para todos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de toda la provincia, desde el interior a la costa y de norte a sur, pisando territorio y escuchando a todos.

Ha creado un amplio segundo escalón en una dirección de la institución que combina por ahora con la alcaldía de Vall d’Alba y un escaño en Les Corts, ¿dejará su asiento en Valencia?

Tengo la suerte de contar con equipos capacitados, con talento y eficacia, mujeres y hombres comprometidos con su responsabilidad de gestión para que en cada nivel se obtengan los mejores resultados. Porque esto no va de personas, va de equipos, y yo siempre lo he tenido claro. Quien venga a política mirándose el ombligo se equivoca. Este proyecto que ha sido el más votado en la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana, y que muy pronto tendrá a Carlos Mazón como presidente, y lo será el próximo 23J en España con Alberto Núñez Feijóo como próximo presidente del Gobierno, es sólido y fuerte gracias a las personas que forman parte del mismo. Y yo estaré siempre donde mi partido considere necesario y siempre voy a defender la provincia.

El equipo que ha formado es de personas de su confianza, pero se quedan fuera representantes de municipios como Benicàssim u Onda, entre otros, que han logrado muy buenos resultados en las urnas, ¿cuál es la razón?

El Partido Popular de la provincia de Castellón es una gran familia de la que me siento orgullosa y con la que tengo absoluta confianza y comunicación fluida. Le mentiría si no le dijera que desearía que esta Diputación estuviera representada por todos ellos. Pero la defensa de nuestra provincia no solo se trabaja desde la Diputación. El Partido Popular ha obtenido unos excelentes resultados en la provincia, pero también en la Comunitat con nuestro presidente Carlos Mazón al frente, y estoy convencida de que el éxito se revalidará el próximo día 23. No le quepa la menor duda de que muchas mujeres y hombres del equipo del PP de la provincia defenderán los intereses de los castellonenses en estos espacios de gestión.

Las ayudas a los municipios han dejado de ser finalistas en la última legislatura después de permanentes polémicas con los convenios singulares en el eje. ¿Seguirán las cosas como están ahora?

Mire, en el Partido Popular siempre hemos puesto de manifiesto que los convenios singulares eran una herramienta útil y eficaz para dar solución ágil y eficiente a los problemas de nuestros pueblos. Lo defendimos incluso cuando el expresidente Martí nos pedía hacer pedagogía para acabar con lo que ellos vinieron a llamar «chiringuitos». Pues bien, el tiempo pone a cada uno en su sitio y es lo que ha ocurrido en estos cuatro años. El PSOE, junto a su socio de Compromís, no solo ha seguido aprobando convenios singulares, sino que ha llegado a superar los que el PP suscribió. No lo critico, porque sé que es una herramienta útil que el PP nunca ha denostado para acribillar políticamente a nadie. Nosotros no haremos como el PSOE y Compromís que, además de hacer sin ningún rubor todo aquello que antes criticaban, se han dedicado a firmar los convenios según las siglas políticas que había en los ayuntamientos.

¿Cambiarán los criterios de concesión de ayudas? ¿Prevé primar a los más pequeños y reducir la aportación a los grandes?

Si algo hemos defendido durante estos cuatro años de oposición es a nuestro interior. Sorprende que ahora algunos pretendan abanderar en la sesión de investidura este objetivo. Sorprende y sonroja. Entiendo la política de otro modo. El interior es una oportunidad, una riqueza, un privilegio y apostar por él será el éxito de toda esta provincia. Vamos a aplicar la discriminación positiva que los más pequeños merecen. Promoveremos la rehabilitación de viviendas que el PSOE y Compromís nos negaron pese a aprobarla como condición para que nos abstuviéramos en el presupuesto de 2022. Nosotros sí somos de fiar y demostraremos al interior que convertiremos en hechos los compromisos asumidos durante estos cuatro años. Devolveremos el taxi rural, garantizaremos ayudas flexibles para abrir y mejorar tiendas multiservicio, desarrollaremos helisuperficies para mejorar la asistencia en caso de emergencias y trabajaremos para mejorar las instalaciones deportivas con planes propios. Todo ello exigiendo a la Generalitat la mejor sanidad y el mejor servicio educativo. Porque el interior lo merece todo.

Es alcaldesa de un pueblo pequeño. ¿Qué simbolismo aporta esto? ¿Cuál es su propuesta para frenar la despoblación?

En mi equipo de Gobierno hay compañeros que están al frente de pueblos mucho más pequeños y más alejados de los grandes núcleos de población. Para frenar la despoblación lo primero que hay que hacer es creer en las fortalezas de nuestro interior y empezar a hablar de repoblación. Esto es posible si aplicamos un decálogo de acciones que nuestro presidente, Núñez Feijóo, ha presentado y hará efectivas a partir del 23 de julio como presidente del Gobierno de España. Las que llevamos años reclamando desde la Diputación porque sabemos cómo hacerlo bien para que todo salga bien.

Han criticado que se han dejado en manos de la Generalitat competencias provinciales. ¿Cómo se gestionará ahora la relación con la Generalitat con un president del mismo partido?

Con diálogo. Yo creo en la palabra, en el encuentro y en la capacidad del ser humano de alcanzar acuerdos. Es lo que nos están pidiendo los ciudadanos: menos crispación y más soluciones. Porque la gente está cansada de oír a políticos que se echan en cara el y tú más. Somos capaces de encontrarnos y de trabajar codo con codo por mejorar la vida de las familias. Porque la política es eso, trabajar sin descanso por el bienestar y la calidad de vida. Por resolver problemas y liderar cambios que nos hagan prosperar. Ahí nos daremos todos la mano, porque tanto Carlos Mazón como yo misma somos unos convencidos de la política que escucha y no impone.

Carlos Mazón se ha mantenido fuera del Fondo de Cooperación Municipal como presidente de la Diputación de Alicante, ¿cómo ve el futuro de este fondo?

Carlos Mazón ha vivido como presidente de la Diputación de Alicante las imposiciones que hacían daño a su tierra. Ahora, como próximo presidente de la Generalitat tengo el convencimiento de que hará lo indecible para garantizar la inversión que necesitan las tres provincias y estoy convencida de que su sensibilidad habiendo sido presidente de la Diputación de Alicante es máxima. Por mi parte, como presidenta de la Diputación le voy a pedir al futuro presidente Carlos Mazón que asuma toda la inversión del Fondo de Cooperación y del de la Lucha contra la Despoblación porque es nuestro deber trabajar para poder garantizar el máximo de los recursos de la Diputación a infraestructuras u otros planes que puedan ayudar a nuestros municipios.