La provincia de Castellón suma cinco muertes por ahogamiento, la mitad de las que se han producido durante este verano en la Comunitat Valenciana. Dos fallecidos en Xilxes y uno en Alcossebre, Benicarló y Burriana han hecho saltar todas las alarmas. Hasta la fecha, en la autonomía ha habido 11, diez de ellos que cuenta la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y el último de ellos, que aún no ha entrado en esos datos, el que se produjo en Pinedo el viernes.

En la provincia, se han producido también otras dos víctimas relacionadas con el entorno acuático, una de ellas fuera de la playa en Alcossebre y otra en el río, en Llucena.

La empresa Intur Esport tiene la concesión municipal sobre el socorrismo de las playas de Castelló, Benicàssim, Torreblanca y Vinaròs en la provincia, y su coordinador, Jorge Flecha, habla con Mediterráneo en una de las postas desde las que su cuerpo de socorristas vigila la playa del Gurugú. Flecha analiza los motivos de este verano especialmente peligroso en las playas. Detrás de él luce una bandera que este verano se ha tenido que usar más de lo normal: la amarilla.

-¿Ha cambiado algo del año pasado a este que explique una mayor cantidad de muertes en las playas de Castellón y el resto de la Comunitat Valenciana?

-El año pasado, a fecha de 2 de agosto, teníamos un 80 % de banderas verdes contando todas las playas que llevamos nosotros [las anteriormente citadas más las playas de la Pobla de Farnals, en Valencia]. Este año llevamos solo un 62 % de banderas verdes. Hay cerca de un 8 % de banderas rojas y un 30 % son banderas amarillas.

-Con lo cual, ¿ha aumentado la peligrosidad del mar?

-Eso es, este año se ha dado así. Ya hay muchos días de bandera amarilla, el año pasado como norma general era bandera verde, pero este año no. Sobre todo ha sido por el factor climatológico, este año estamos teniendo días con mucho más viento y, lógicamente, un fuerte oleaje, y eso nos hace tener muchas más actuaciones en espigones y por las corrientes que se generan.

-¿Cuál es el escenario que se encuentra el socorrista ante una bandera amarilla o roja? ¿Cómo responden los bañistas a esta situación contraria al baño?

-Como norma general sí que se respeta al socorrista, pero hay excepciones. Y además, cuanta más gente hay, más probabilidad hay de que no se respete al socorrista. ¿Y qué pasa? Que nosotros no tenemos autoridad para sancionar, simplemente advertimos a la Policía Local.

-¿Crees que debería haber más autoridad para sancionar?

-Yo creo que no, porque hacemos lo máximo que podemos y no tenemos esa autoridad. Contamos con el apoyo de la Policía Local a la hora de hacer actuaciones para que la gente nos respete y tengamos autoridad.

-¿Cuál es la situación tipo en la que la gente que va a las playas no respeta al socorrista?

-Imagínate alguien que por ejemplo viene una semana de vacaciones a Castellón y dice ‘a mí me da igual si hay bandera amarilla o no porque yo voy al agua, como sea, no voy a perder mi semanita’. Eso es lo que sucede.

-¿Ante la falta de autoridad y considerando que estáis al límite de lo que podéis hacer, cómo crees que podrían ayudar otros cuerpos de seguridad a mejorar la ayuda a los socorristas para que tengan más autoridad?

-Pues respaldarnos como lo están haciendo, que nos atiendan cada vez que tengamos un problema. Que, repito, la policía siempre nos apoya y en Castelló por ejemplo hay policía de playa, pero en otros sitios es más complicado porque no hay suficiente personal para cubrir tanta costa. Y sobre todo es muy importante que los bañistas hagan caso a las indicaciones de los socorristas, a la señalización de las banderas, así como respetar el balizamiento que diferencia la zona de baño de la de navegación.

-¿Sabiendo que la cantidad de banderas amarillas y rojas que decretáis han crecido, eso ha llevado a que haya más intervenciones por parte de los socorristas de su empresa para salvar la vida de los bañistas?

-Sí, por una parte hay que señalar que las curas, es decir, las atenciones a personas que sufren alguna herida o picadur