Un hombre de 59 años, vecino de Castellón, ha conseguido que el Juzgado de lo Mercatil número 1 de la capital de la Plana, le condone la deuda de casi 80.000 euros a la que no podía hacer frente tras un negocio fallido. Tal y como han explicado desde Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad y responsable de su defensa, el deudor solicitó un crédito para adquirir diversas máquinas de vending, las cuales no pudo acabar de pagar debido a que el negocio no generó los ingresos necesarios y lo tuvo que cerrar.

Posteriormente, comenzó otro negocio de restauración, de nuevo con máquinas que fueron adquiridas, ampliando el crédito ya solicitado.Tras la pandemia del covid-19, la facturación se vio mermada, lo que imposibilitó el pagode los créditos. El deudor se encontró en una clara situación de sobreendeudamiento, que le impidió asumir las obligaciones crediticias contraídas, ya que con sus ingresos mensuales únicamente podía hacer frente a sus gastos más esenciales. La Ley de la Segunda Oportunidad es cada vez más conocida en España. Por esta razón, aumenta el número de personas que acuden a este mecanismo para empezar de nuevo desde cero. En concreto, han sido más de 20.000 los particulares y autónomos los que han iniciado el proceso con el citado despacho para intentar que les condonen su deuda. ¿Qué requisitos debes cumplir para acogerte a la Ley de la Segunda Oportunidad? La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de particulares y autónomos que están en situación de sobreendeudamiento, cumpliendo unos requisitos específicos como son: actuar de buena fe --es decir, probar que no puede pagar lo que adeuda, aunque quiera--, que la deuda no supere los cinco millones de euros y que la persona en cuestión no haya sido condenada por delitos socieconómicos en los úlimos diez años. Hace 15 días, Repara tu Deuda consiguió que a una mujer de Castellón le perdonaran una deuda de 37.000 euros, contraída para gastos de mudanza y compra de muebles para el nuevo hogar. La exonerada tenía ayuda de su marido, pero al marcharse este a Cataluña quedó sola y con los únicos ingresos de la pensión, no pudo hacer frente a los pagos.