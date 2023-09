El Consell «repasará y actualizará» las ayudas a los afectados por los incendios del Alto Palancia. Así lo anunció este jueves el president, Carlos Mazón, en su visita a la localidad de Segorbe.

«Ya me gustaría a mí poder decir que las cosas se hicieron bien, pero no fue así y eso es uno de los deberes que tenemos que asumir, pues nosotros venimos a solucionar problemas y no a hacerlos más grandes, sino todo lo contrario», indicó el jefe del Consell.

Cuestiones a resolver

El máximo dirigente autonómico también recordó que un día antes el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, «decía que ya está bien de que no hubiera un mamógrafo en Segorbe, y va a venir el mamógrafo; igual que la vicepresidenta de Servicios Sociales ya ha tomado contacto y conciencia de nuestro centro de menores, que ha sido injustísimamente tratado con un alarde de prejuicios que resulta intolerable para los servicios sociales».

«Son deberes que hay que restituir porque son derechos sanitarios, derechos sociales y tienen que ver con la cohesión social, la de verdad y no la del prejuicio, para evitar que vuelvan a ocurrir cosas como la de acusar injustamente a gente que está haciendo lo mejor por nuestros menores. Esto no puede volver a suceder», añadió Mazón, incidiendo en que «se está restableciendo la normalidad, los servicios públicos y la apuesta por Segorbe».

El president aprovechó además la celebración de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe para mostrar su compromiso personal y el del Consell por «cuidar, proteger y promocionar» las tradiciones como las fiestas de la localidad «que forman parte de nuestras señas de identidad».