Cara a cara: Alberto Fabra (PP) y Susana Ros (PSOE) dan su visión sobre la investidura desde Castellón

Los cabezas de lista por Castellón en las elecciones generales del 23 de junio del Partido Popular, Alberto Fabra, y el PSOE, Susana Ros, ambos diputados en el Congreso, analizan desde su punto de vista en sendas entrevistas la situación actual de bloqueo en el panorama político español y el proceso por el que el socialista Pedro Sánchez tratará de continuar como presidente del Gobierno.

Alberto Fabra: «Sánchez es capaz de cualquier cosa para seguir en el Gobierno»

Arranca el proceso para la propuesta de investidura de Pedro Sánchez ¿cómo vive esta situación como diputado del PP por Castellón después de que la de Feijóo no saliera adelante?

Viví la investidura de Feijóo con mucha atención después de un periodo en el que habíamos sido el partido más votado, pero la suma no salía. se perdieron las votaciones, pero se ganó el debate. Se vio a un gran líder que iba a ser leal con el Gobierno de España, para el que no todo vale. Salí dolido y ahora estoy preocupado por lo que pueda pasar. El Rey ya ha encargado a Pedro Sánchez la investidura y siento mucha preocupación por todo lo que se habla de amnistía y referéndum hace ver que Sánchez es capaz de cualquier cosa para seguir como presidente. Es un candidato débil.

¿Cree que habrá otras elecciones?

Creo que no. Viendo lo que conocemos de Pedro Sánchez, lo que hizo en la legislatura anterior, dando saltos impensables, desgraciadamente, vamos a ver cómo sigue dando saltos increíbles con decisiones que ponen en entredicho la igualdad de todos los españoles. Lo razonable sería convocar nuevas elecciones y que Pedro Sanchez en su programa incluyera lo que está dispuesto a hacer que los ciudadanos decidan. Sería lo razonable en n país en el que no todo vale para conseguir el Gobierno.

La amnistía para los prófugos del ‘Procès, así como un referéndum sobre la independencia en Cataluña se sitúan como claves para que Pedro Sánchez pueda gobernar ¿cuál es su opinión al respecto?

Me preocupa desde la Comunitat Valenciana que se nos trate con carencias. Hasta el momento ya hay agravios comparativos, con una mesa bilateral con Cataluña y el trato con los demás presidentes autonómicos solo en la Conferencia general. La arquitectura que tiene su origen en la transición pasa porque cada comunidad tiene su autogobierno y ese es el marco de convivencia, no puede haber desigualdades. En la Comunitat Valenciana hay un problema de financiación que se tiene que resolver y parece que con la marcha del intento del PSOE de lograr apoyos seguirán los agravios comparativos. Junts, ERC y Compromís ponen sobre la mesa el puerto de València y esto me preocupa como expresidente de la Comunitat. Implica también un ataque directo sobre los intereses de la provincia de Castellón.

¿Se plantearía una abstención para evitar que el PSOE pacte con los independentistas catalanes y Bildu?

No. Ya lo dijo Feijóo, que no vinieran a decirle que para no tener que depender de ellos le pidieran la abstención. Cuando dijeron que con Vox no, el Partido Socialista podía haberse abstenido y no lo hizo. No tiene sentido porque el partido que ha ganado las elecciones ha sido hasta ahora el que ha gobernado. Con 137 diputados el PP pudo gobernar en solitario con Rajoy. Lo normal sería que también pudiera ahora y aportaría más estabilidad que el PSOE_en la situación actual.

Si al final hay gobierno socialista con un pacto múltiple ¿considera que hay opciones para legislatura larga o será corta, teniendo en cuenta que hará falta el apoyo de todos los socios para sacar adelante todas las votaciones y que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado?

Veo una legislatura muy inestable que va a pasar factura a la situación económica, territorial y social en España, dependiendo de partidos y personas que no tienen una idea de España y de compartir con otros territorios, sino de forzar la situación para que el Gobierno de España les dé algo que no es la visión vertebradora, sino de qué hay de lo mío. Creo que será una legislatura corta porque es imposible mantener ese equilibrio.

¿Qué consecuencias tiene para Castellón la situación de meses de bloqueo en el Gobierno central?

Estamos en una época en la que hay que empezar a organizar los presupuestos y los anteriores no fueron buenos para Castellón. Hay temas que se quedaron encima de la mesa, como las ayudas a la cerámica, que no se han resuelto. Un problema para el principal motor de la economía castellonense y el Gobierno en funciones no da luz a una solución. Es muy preocupante, no solo desde el punto de vista político, sino también qué va a pasar con Castellón, que no se contemplen las inversiones necesarias.

Susana Ros: «Nuestro marco será la Constitución española y la convivencia»

Feijóo no será el presidente del Gobierno de España en este proceso, ¿qué opciones ve para que Pedro Sánchez pueda ser investido?

Las elecciones del pasado 23J y la investidura fallida de Feijóo han hecho inviable un gobierno de involución formado por PP y Vox. Nos corresponde ahora ponernos a trabajar para acordar un nuevo gobierno de coalición progresista entre PSOE y Sumar. Esta va a ser una investidura de verdad, real, que no va a hacer perder el tiempo a los españoles y españolas. Por tanto, el presidente en funciones Pedro Sánchez va a reunirse con todos los grupos políticos, con la excepción de la ultraderecha. Y a partir de ahí, lógicamente, el Partido Socialista se posicionará y todo lo que hagamos servirá para el fin común de trabajar en aras del progreso y la convivencia.

Sumar ha dicho que está lejos del acuerdo con el PSOE mientras tiene problemas con Podemos y el PNV tampoco garantiza su apoyo. ¿Cómo valora estas posiciones?

Queremos seguir avanzando; queremos evitar retrocesos. Ese es el objetivo del Partido Socialista para intentar reeditar un gobierno de coalición durante cuatro años más. Por ello, el presidente Sánchez ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias que comparten esa vocación para traducir esa mayoría social en un ejecutivo de progreso y de convivencia que nos dé las respuestas a muchos de los desafíos que día a día sufren y demanda nuestra ciudadanía en sus vidas cotidianas. Las negociaciones son discretas, van a ser complejas, es el tiempo de la responsabilidad y del liderazgo. La garantía que tienen los españoles y españolas es que cuando se den esos acuerdos, que esperamos que se den, serán transparentes y avalados por el poder legislativo.

La amnistía para los prófugos del Procés y un referéndum sobre la independencia en Cataluña se sitúan como claves para que Pedro Sánchez pueda gobernar. ¿Cuál es su opinión?

Nosotros somos los del sí a la convivencia, la concordia, a la unidad entre españoles y españolas y a la superación de conflictos desde la política. Eso es lo que ha defendido siempre el Partido Socialista. La situación hoy en Cataluña nada tiene que ver con la que dejó el Partido Popular, con dos referéndums ilegales, una declaración de independencia y las calles y plazas en llamas. Sobre el referéndum de autodeterminación, es contrario a la Constitución, no se contempla. Lo que nos piden es responsabilidad a los partidos políticos en Cataluña y en España. Lo que quieren los catalanes y catalanas es pasar página de esa situación y provocar un reencuentro entre las instituciones catalanas y el conjunto de la sociedad e instituciones españolas. Y es ahí donde nos vamos a mover, no solamente por un compromiso y una exigencia constitucional, sino también por una convicción política. Nuestro marco será, como siempre que ha sido cuando ha gobernado el Partido Socialista, la Constitución española y la convivencia.

¿Qué consecuencias tiene para Castellón la situación de meses de bloqueo en el Gobierno central?

A la provincia de Castelló siempre le va mejor cuando gobierna el PSOE. Las y los socialistas tenemos una agenda propia: la Vía Valenciana. La agenda propia para Castelló como nos comprometimos en la campaña electoral. Entre ellas un mejor encaje territorial para la Comunitat Valenciana y la financiación autonómica y local, mejora de los Cercanías, avance en el corredor mediterráneo, el desarrollo de la ley de vivienda, regeneración de la costa, las ayudas a la cerámica… Por ello, es urgente que haya ya un gobierno progresista. Aun así, en estos meses en funciones, Castelló ha estado en la agenda política con inversiones como la modernización de la N-232 entre la Torreta y Morella sur con 23 millones de euros, las travesías de las carreteras de Vinaròs por 7, 58 millones o la regeneración del tramo sur del litoral de Xilxes por 3,8 millones.

Si al final hay gobierno socialista con un pacto múltiple, ¿considera que hay opciones para legislatura larga o será corta?

Lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez, vamos a trabajar para articular en el Congreso no solo una mayoría para la investidura, sino de legislatura que dé un gobierno a España y que dé la estabilidad al país durante los próximos cuatro años.