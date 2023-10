En el conflicto en Israel y Palestina no hay solo blancos y negros. “Hay muchas gamas de colores”, asume Nathaly, una palestina nacida en Cisjordania que reside en Castelló, donde trabaja como gerente de un restaurante. Toda su familia continúa residiendo en Palestina, aunque por suerte no se encuentra en Gaza, la zona más afectada por el enésimo conflicto que sufre la zona y que surgió tras el salvaje ataque terrorista perpetrado por Hamás hace ahora una semana en el que perdieron la vida al menos un millar de israelíes.

“Mis hermanos, cuñadas, sobrinos y toda la familia de mi padre está en Cisjordania, así que estoy sufriendo por ellos desde la distancia”, reconoce la palestina de nacimiento y castellonense de adopción. A la hora de analizar el último episodio violento y sus consecuencias, Nathaly opina lo siguiente: “Ningún palestino con sentido común puede apoyar nunca lo ha hecho Hamás. Lo podemos entender, pero no lo apoyamos”. Las consecuencias, eso sí, son impredecibles: “Esto será un antes y un después. Israel irá a por todas y Hamás, también, pero teniendo en cuenta los medios de unos y otros, destruirán lo que queda de Gaza”.

Bebés decapitados, cientos de jóvenes indefensos asesinados a sangre fría en un festival, mujeres violadas, animales tiroteados… la lista de brutalidades cometidas por Hamás en apenas unas horas es inaudita, incomprensible e injustificable. Dicho esto, la respuesta de Israel está siendo y será cuanto menos contundente: “Va a pagar todo el pueblo por lo que ha hecho un grupo terrorista y no tendría que ser así. En Gaza no solo hay terroristas”.

Cuando se le cuestiona a Nathaly por las imágenes de la población celebrando la masacre en Israel contesta lo siguiente: “Lo cierto es que eso no ayuda, pero es que entran en nuestras casas, nos cortan el agua y nos quieren dejar morir de hambre. Cómo reaccionarías si te hicieran eso…”. La palestina también se muestra extrañada de que Israel, “teniendo los mejores servicios secretos del mundo no supiera nada del ataque. Da la sensación de que lo ha aprovechado para hacer lo que quiera, aunque Hamás es quien más la ha cagado haciendo lo que ha hecho”.

Admite la residente en Castelló que actualmente “hay dos pueblos luchando por una misma tierra”, y considera que “la solución está difícil”, pero aboga por tesis pacifistas para llegar a acuerdos: “Creo que se puede convivir perfectamente en un mismo territorio. A los palestinos nos molesta que nos impongan cosas y que no nos dejen movernos con libertad, pero a la larga no nos quedará otra a unos y a otros que soportarnos para poder vivir en paz. Yo no lo veré porque ahora hay mucho odio, pero en las próximas generaciones espero que sí”.

Nathaly recuerda de la siguiente forma el porqué de su salida de Palestina: “Mi madre es canaria y al conocer a mi padre, que es palestino, emigró. Cuando yo tenía cuatro años estaba en la azotea de mi casa y los soldados israelíes me oyeron decir algo a favor de Palestina, subieron y me apuntaron con una metralleta. Fue ahí cuando mi madre decidió volver a España”.

En directo hace 56 min 06:50 Israel da 24 horas de plazo para que 1,1 millones de palestinos abandonen el norte de Gaza, según la ONU Naciones Unidas ha anunciado que el Ministerio de Defensa y el Ejército de Israel han dado un plazo de 24 horas para evacuar a 1,1 millones de palestinos que se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, ha explicado al portal de noticias Axios que la parte israelí había dado un aviso "justo antes de la medianoche (hora local)" por el que los palestinos debían evacuar a la parte sur del enclave. "Esto equivale a aproximadamente 1,1 millones de personas. La misma orden se ha aplicado a todo el personal de Naciones Unidas y a aquellos refugiados en instalaciones de la ONU, incluidas escuelas, centros de salud y clínicas", ha agregado. 02:02 El ministro de Exteriores de Irán afirma que "el resto de ejes" responderán a Israel si sigue con sus "crímenes" El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, aseguró hoy en Beirut que "el resto de ejes" responderán a Israel si sus "crímenes" continúan, en aparente referencia a un grupo que incluye a Siria, el movimiento chií libanés Hizbulá o milicias iraquíes. "Por supuesto que si los crímenes de guerra contra Palestina y Gaza continúan van a recibir respuesta del resto de los ejes, y la entidad y los países que la apoyan son responsables de estas consecuencias", sentenció el jefe de la diplomacia iraní en una rueda de prensa tras aterrizar en la capital libanesa. Los denominados Ejes de la Resistencia, una suerte de alianza informal capitaneada por Irán, están compuestos por Siria, Hizbulá, facciones palestinas, milicias iraquíes y los rebeldes hutíes del Yemen, entre otros. 00:44 La ONG Human Rights Watch condena el uso de fósforo blanco en los ataques de Israel contra Gaza y Líbano La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que Israel ha usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente, en operaciones militares contra Gaza y Líbano, y alertó de los graves riesgos que supone para la población civil, según un comunicado. HRW indicó que verificó videos tomados el 10 de octubre en Líbano y el 11 de octubre en Gaza que "mostraban múltiples explosiones en el aire de fósforo blanco disparado con artillería sobre el puerto de la Ciudad de Gaza y dos localizaciones rurales en la frontera entre Israel y Líbano"; además, entrevistó a dos testigos. "Cada vez que se usa fósforo blanco en áreas civiles concurridas, supone un alto riesgo de quemaduras insoportable y sufrimiento de por vida", advirtió la directora de HRW para Oriente Medio y el norte de África, Lama Fakih. 12·10·2023 23:17 El Ministerio de Salud de Gaza eleva a más de 1.500 los muertos por los bombardeos israelíes en la Franja El Ministerio de Salud de Gaza ha elevado este jueves a más de 1.500 los muertos a causa de los bombardeos del Ejército israelí contra la Franja tras la ofensiva lanzada el sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). En su perfil oficial de Facebook, el Ministerio ha precisado en un último balance que entre los muertos en el enclave hay 500 niños, mientras que más de 6.600 personas han resultado heridas por los bombardeos, de las cuales 1.644 son menores. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha cifrado en 32 los muertos por la escalada, mientras que más de 600 personas han resultado heridas. Además, ha precisado en la citada red social que cerca de 190 personas se encuentran hospitalizadas recibiendo tratamiento médico. 12·10·2023 23:15 Von der Leyen y Metsola viajarán a Israel este viernes La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, visitarán este viernes Israel para "expresar su solidaridad con las víctimas de los ataques terroristas" llevados a cabo por el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) desde el sábado. Así lo ha informado este jueves el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Se espera que Von der Leyen y Metsola se reúnan con altos cargos del Gobierno israelí. Israel se ha convertido esta semana en destino de representantes diplomáticos de algunas de las principales potencias internacionales. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, viajará el viernes a Israel, poco después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, abandone el país. 12·10·2023 22:39 Dos policías israelíes heridos tras un tiroteo reivindicado por el grupo armado FPLP en Jerusalén Dos agentes de la Policía israelí han resultado heridos este jueves tras un tiroteo en una comisaría de Jerusalén este, un ataque que ha sido reivindicado por el grupo armado Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). El asaltante, natural del barrio palestino de Beit Hanina, ha disparado contra los policías israelíes con una metralleta en una comisaría cercana a la Ciudad Vieja. Posteriormente ha sido neutralizado, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. El tiroteo se produce en el marco de la última escalada entre Israel y la Franja de Gaza después de que el grupo palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzase la operación militar 'Inundación de Al Aqsa' contra territorio israelí. 12·10·2023 21:50 Macron afirma que Israel tiene "derecho a defenderse" siempre que proteja a los civiles El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado este jueves en un discurso a la nación que Israel "tiene derecho a defenderse" de la "barbarie" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) siempre que "proteja a las poblaciones civiles" en virtud de la democracia. Macron ha defendido la solución de dos estados, una garantía "indispensable" para lograr la paz en Oriente Próximo. En este sentido, ha dejado claro que "la lucha contra el terrorismo no puede sustituir" este propósito. "Francia condena en los términos más enérgicos posibles estos actos atroces", ha aseverado, agregando que tampoco se puede permitir que se confunda la causa palestina con la justificación del terrorismo, en alusión a políticos de izquierda, fundamentalmente de La Francia Insumisa, que se han negado a pronunciarse al respecto. 12·10·2023 21:35 La UE investiga a la red social X por bulos en la guerra Israel-Hamás La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura una investigación sobre la difusión de desinformación y contenidos violentos en la red X relacionados con la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. En un comunicado, la Comisión (brazo ejecutivo de la Unión Europea, UE) informó que investiga la conformidad de X (antes Twitter) con la nueva Ley de Servicios Digitales, que regula la actuación de las plataformas digitales en el bloque europeo. La nota menciona la recepción de indicios "relativos a la presunta transmisión de contenido ilícito" en X después del ataque de Hamás en territorio israelí, el sábado. Así la Comisión presentó formalmente a X un documento de 40 páginas que contiene preguntas específicas sobre el funcionamiento de la plataforma. 12·10·2023 21:19 El Parlamento de Israel da 'luz verde' a un gobierno de emergencia en respuesta a los ataques de Hamás El Parlamento de Israel ha dado 'luz verde' este jueves al gobierno de emergencia pactado entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el dirigente opositor Benny Gantz para unir fuerzas en la respuesta a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El gobierno de emergencia, en el que no participará el opositor Yair Lapid, ha quedado aprobado con 66 votos a favor frente a cuatro votos en contra. El Parlamento, también conocido como Knesset, ha validado además al diputado de Shas Uriel Busso como ministro de Sanidad, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Hoy unimos fuerzas para perpetuar la eternidad de Israel. Tenemos un gobierno fuerte. Nos esperan días difíciles, pero no nos disuadiremos y no nos rendiremos", ha asegurado Netanyahu ante el Parlamento durante el debate previo a la votación. 12·10·2023 20:58 EEUU cifra en 27 los muertos por los ataques de Hamás en Israel Estados Unidos ha cifrado este jueves en 27 los muertos por los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Israel en el último balance ofrecido por las autoridades tras la ofensiva lanzada el sábado por el grupo palestino. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha precisado en rueda de prensa que hay 14 estadounidenses desaparecidos. "Estamos haciendo todo lo posible para apoyar e informar a las familias", ha agregado. 12·10·2023 20:57 El director de cine israelí Yahav Winner aparece muerto tras el ataque de Hamás Los soldados israelíes han encontrado el cuerpo sin vida del director de cine israelí Yahav Winner tras el ataque de Hamás en el kibutz de Kfar Azza al sur de Israel y a cinco kilómetros de la frontera con Gaza el pasado 7 de octubre. El cineasta se encontraba en paradero desconocido desde hace tres días. “Con inmensa tristeza, Go2Films comparte la devastadora noticia de que nuestro querido cineasta, Yahav Winner, fue encontrado muerto en Kfar Aza ayer por la tarde, después de tres días en los que se lo consideraba desaparecido. La pérdida de Yahav ha dejado un vacío indeleble en nuestros corazones y extendemos nuestro más sentido pésame a Shaylee Atary, su esposa, su familia, amigos y todos los que fueron tocados por su arte y espíritu”, ha confirmado la empresa israelí Go2Films en un comunicado a 'The Hollywood Reporter'. 12·10·2023 19:59 Reino Unido envía buques y aviones militares al Mediterráneo oriental para apoyar a Israe El Gobierno británico anunció este jueves que enviará buques y aviones militares de reconocimiento al Mediterráneo oriental para respaldar a Israel tras los ataques de Hamás y "reforzar la seguridad regional". A partir de este viernes, patrullas marítimas y aviones de vigilancia comenzarán a operar en la región para tratar de detectar amenazas como "la transferencia de armas a grupos terroristas", detalló en un comunicado Downing Street, despacho oficial del primer ministro británico, Rishi Sunak. La próxima semana, un grupo operativo de la Marina Real se desplazará asimismo a la zona como "medida de contingencia para respaldar esfuerzos humanitarios". 12·10·2023 19:21 El jefe del Estado Mayor de las FFAA de Israel reconoce que "no estuvieron a la altura" El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI), Herzi Halevi, ha reconocido este jueves en una rueda de prensa que las fuerzas israelíes "no estuvieron a la altura" tras la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás). "Las FDI son responsables de la seguridad del país y de sus ciudadanos y el sábado por la mañana en la Franja de Gaza no estuvimos a la altura de eso. Aprenderemos, pero ahora es el momento de la guerra", ha aseverado, según ha recogido la cuenta de las FDI en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Halevi, que no se había pronunciado hasta ahora desde el pasado sábado, también ha indicado que los "animales" y "terroristas" de Hamás han perpetrado una "masacre" contra niños y mujeres. "Es bárbaro, no es humano", ha agregado. 12·10·2023 18:42 La OTAN cierra filas con Israel y pide a Irán e Hizbulá que no aprovechen para agravar la situación Los ministros de Defensa de la OTAN no solo han escuchado este jueves de primera mano las "atrocidades" cometidas por la organización islamista Hamás desde el pasado fin de semana. Durante la reunión por videoconferencia con su homólogo israelí, Yoav Gallant, además de informarles de la situación también les ha mostrado imágenes y vídeos de los actos perpetrados. "Produce un fuerte impacto en todos nosotros cuando vemos las imágenes y el vídeo que describen las consecuencias de este horrible ataque contra Israel", ha explicado el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, sin dar detalles sobre el contenido. Los países aliados han cerrado filas con Israel y han expresado toda su "solidaridad", aunque muchos han pedido "proporcionalidad" en la respuesta. 12·10·2023 18:10 El presidente iraní afirma que EEUU debe "rendir cuentas" por los "crímenes de guerra" de Israel en Gaza El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha asegurado este jueves durante un discurso desde la ciudad iraní de Shiraz que Estados Unidos "debe rendir cuentas" por los "crímenes de guerra y de lesa humanidad" cometidos por Israel contra los territorios palestinos. Raisi ha recordado que, según el Derecho Internacional, "quienes perpetran tales actos y apoyan los crímenes de guerra" -- dichos actos no se limitan a los ataques actuales puesto que "los sionistas han estado destruyendo casas y matando a niños y mujeres durante más de 70 años"-- deben "rendir cuentas", ha recogido IRNA. Raisi ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente sirio, Bashar al Assad, en la que ha hecho un llamamiento de unidad de todos los países árabes e islámicos "para poner fin a las atrocidades israelíes contra el pueblo inocente de Palestina", según ha recogido la agencia de noticias Tasnim. 12·10·2023 18:08 Kiev eleva a siete la cifra de ucranianos muertos en Israel Las autoridades de Ucrania han confirmado este jueves la muerte de siete ciudadanos ucranianos tras la ofensiva lanzada el fin de semana por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel, que se ha saldado también con otros nueve desaparecidos. De acuerdo con un comunicado en Facebook el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oleg Nikolenko, las hostilidades en Oriente Próximo dejan por el momento otros nueve ucranianos que permanecen en paradero desconocido."La Embajada de Ucrania contacta con los servicios de seguridad israelíes en el contexto de la búsqueda de los desparecidos", ha añadido Nikolenko, que ha confirmado que más de un millar de ciudadanos ucranianos ha solicitado ser evacuados de Israel. 12·10·2023 17:46 Blinken garantiza su apoyo a Netanyahu durante su visita a Israel: "No vamos a irnos a ninguna parte" El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha garantizado el apoyo del país norteamericano a Israel durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de su visita al país en el sexto día de enfrentamientos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Estamos aquí. "Estamos aquí. No vamos a irnos a ninguna parte", ha manifestado el jefe de la diplomacia estadounidense, que ha incidido en que "mientras Estados Unidos exista, Israel nunca tendrá que defenderse solo". Blinken, que ha visitado la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la localidad de Tel Aviv, ha recordado su propia experiencia como judío: "Entiendo a nivel personal lo que implican las masacres perpetradas por Hamás para los judíos israelíes y para los judíos en todas partes".

Pese a su prematura salida ha vuelto siempre que ha podido a su tierra natal. Reconoce, eso sí que algunos de estos viajes han sido cuanto menos accidentados: “Después de volar al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv para ir a la boda de mi hermano no me dejaron pasar. Me tuvieron encarcelada una noche y me hicieron volver a España con un policía delante y otro detrás; y eso que tengo pasaporte español, pero al ser mi familia palestina me ven como si fuera delincuente y no todos los palestinos somos radicales terroristas”.