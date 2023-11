Los alcaldes reivindican las residencias y centros de mayores que están en el aire en Castellón

Los alcaldes reivindican las residencias y centros de día incluidos en el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales Convivint del anterior gobierno del Botànic y que ahora queda en el aire al frenarlo la actual Conselleria.

Desde la administración autonómica señalaron que están realizando la revisión para conocer en qué estado se encuentra cada infraestructura y priorizar las que se hallan en la fase más avanzada y que se reunirán con los alcaldes para analizar caso por caso y ayuntamiento por ayuntamiento. Según señalaron «algunos proyectos no estaban presupuestados de forma realista» y habrá que analizar cada infraestructura y las necesidades, sin descartar cambios de uso o dimensión.

Las obras del plan Convivint

En la provincia de Castellón el plan contemplaba, solo para personas mayores, más de una treintena de instalaciones, de las que nueve son residencias pendientes. En la provincia de Castellón en estos momentos, del plan de Mónica Oltra hay una residencia en construcción, la de Sant Mateu. Asimismo, la de Castelló, en la calle Onda, está adjudicada.

Se salvarán

Como publicó este martes Mediterráneo, las obras comenzadas concluirán, pero no así los proyectos licitados que aún no se han adjudicado. En estos momentos, está en ejecución la residencia de Sant Mateu y la de la calle Onda de Castelló se encuentra adjudicada.

Preocupación entre los alcaldes que tienen infraestructuras en el limbo. Es el caso de la de Albocàsser. La alcaldesa de esta población, Isabel Albalat, señaló que «seguro que el nuestro no se ejecutará porque no tenemos delegación de competencias. Era una residencia para 75 personas, un centro de día y un CRISOL. Somos cabeza de comarca y en la nuestra no hay ninguna residencia, son muy necesarias y esta hubiera ido muy bien, por tanto, es muy mala noticia, porque así no se puede dar la calidad al mundo rural para que la gente viva aquí», indicó.

También la alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez: «Estamos preocupados por las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Consell». «No sabemos qué va a pasar, no nos han notificado nada pero hace mes y medio se recibió una petición de la dirección general para hacer subsanaciones en el proyecto de nuestra residencia y el 2 de mayo el pleno ya había aprobado asumir las competencias una vez el anteproyecto aprobado de forma definitiva. Esperamos y queremos pensar que el proyecto seguirá adelante, no solo por lo que significa para Altura sino para toda la comarca del Alto Palancia», aseveró.

Vila-real

Por su parte el alcalde de Vila-real, José Benlloch, señaló que si no se ejecutan los proyectos previstos en el Convivint para el municipio «pediremos responsabilidades al Gobierno valenciano y acudiremos donde debamos acudir, porque tenemos suelo para todo y hemos iniciado expedientes y efectuado inversiones para proveer de suelo» indicó, calificando de imprescindibles estas estructuras. El Convivint proyectaba una residencia y centro de día de mayores y otros tantos recursos de discapacitados. Los dos primeros formaba parte de un espacio inclusivo en los terrenos adquiridos por el Villarreal a la antigua Fundación Dolores García y donados a la ciudad con motivo de su centenario. «El Ayuntamiento ha cumplido su parte y ahora le toca a la Generalitat cumplir. Estas infraestructuras son necesarias solo para los y las vila-realenses sino también para seguir prestando el servicio a municipios vecinos», señaló el concejal de Servicios Sociales, Antonio Marín.

Sant Joan de Moró

Otros alcaldes, en cambio, confían en que sus instalaciones seguirán adelante. Es el caso de Sant Joan de Moró: «Nuestra residencia ya estaba licitada y adjudicada; se ha ampliado la cuantía y vamos a modificar el proyecto. Si no pasa nada después de Navidad empiezan las obras. Entiendo que no se verá afectada porque la subvención venía de Europa; es una subvención directa», señaló Vicente Pallarés, alcalde.

Castelló

Por su parte la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, confió en que la residencia se ejecutará: "Han pasado ocho años y seguimos teniendo el mismo huerto urbano que teníamos en la calle Onda y no sabemos bien por qué, se llegó a adjudicar y falta la dirección de obra y esperemos que salga adelante y pronto tengamos nuevas plazas públicas para nuestros mayores". No obstante, señaló: "No me cabe duda que la intención de la conselleria, hay que ver también la disposición presupuestaria, es atnder esas demandas para que hayan esas residencias para atender a nuestros mayores que tanto les debemos". Informa Paloma Aguilar.

Mediterráneo pulsó también la opinión del alcalde de Ribesalbes, José Medina, quien señaló que si bien todavía no está licitada "quiero creer" que el proyecto no se paralizará, pues, indicó, "la noticia se refiere a las obras que no estén iniciadas y nosotros tenemos toda la estructura acabada, estamos adaptando el proyecto a la nueva normativa", aseveró. Aún no está adjudicado. «Pero el proyecto es necesario y así lo entendemos todos», concluye.. Otros como la munícipe de Orpesa, Araceli de Moya, señaló que está recabando la información relativa al proyecto aunque reconoció respecto a la anterior legislatura que "aquí no ha llegado ni un euro y la delegación de competencias para que pudiéramos licitar el proyecto y obras de construcción no se ha hecho", señaló.

Por su parte, desde el consistorio de Onda señalaron que el proyecto se está redactando y están pendientes de reunión con Conselleria para concretar plazos, sin añadir nada más.

El PP critica la herencia recibida

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, señaló este martes en Castellón que ”lo que ha habido es la nada y por tanto hay que empezar desde el principio y con verdades. no presupuestar cosas que vienen de las nubes y vamos a ponernos a empezar. En Castellón sigue habiendo un huerto que he visitado varias veces con la entonces candidata y ahora alcaldesa y tenemos que trabajar para quitar listas de espera de las residencias".

"Empezamos desde cero porque ha habido cero en todos estos años y la reorganización del sistema para tenerlo lo antes posible desde lo público y mediante la colaboración público privada hay que ponerlo ya, porque la gente no puede esperar. Estamos en pleno proceso de reforma del sistema para que sea resolutivo y social. En ocho años la nada es el peor balance, me daría vergüenza ir a Castellón con la nada”, concluyó. Informa Bartomeu Roig.