El comercio de Castellón tira de Black Friday un mes antes para relanzar las ventas

Los departamentos de productos tecnológicos de los hipermercados y grandes superficies de Castellón, las tiendas de productos de descanso, muebles, viviendas, juguetes y hasta concesionarios y talleres de coches están ofreciendo multitud de descuentos que promocionan como un «adelanto del Black Friday». La campaña que da el pistoletazo de salida a las compras de regalos de Navidad a un mejor precio se ha adelantado en la provincia. Ya no solo es el Viernes negro (este año, el 24 de noviembre) y el Ciberlunes (el día 27), ni solamente ese fin de semana o la semana completa. Ahora, va a más. Y se ha innovado con todo noviembre, un mes negro entero, que se conoce ya con el término anglosajón de BlackMonth.

La situación económica y la inflación desbocada --con impacto en la alimentación, hipotecas o suministros-- hacen prever un menor gasto, si bien también se aprovechará más el tirón de esta campaña de ofertas más prolongada en el tiempo en este 2023, por la que han optado grandes marcas y plataformas de internet (como Amazon, del viernes 17 de noviembre al lunes 27). Desde el preBlack Friday de Carrefour en Castelló al Adelántate al Black Friday de El Corte Inglés (hasta el día 12 en web; y luego, del 20 al 27 de noviembre), centrados ambos en electrodomésticos e informática. O el 60% de descuento en inmuebles; o la opción de «estrenar vehículo con unas condiciones increíbles» en Quadis Marzá Castelló y Vila-real, entre los días 13 y 18.

Sin 'trampa' en los precios

El sector tradicional esperará en su mayoría a la semana del 20 de noviembre o el fin de semana tras el viernes 26 para sumarse al Black Friday. Así lo apuntó la secretaria general de Confecomerç en Castellón, Tere Esteve : «Nuestros comercios asociados en principio no lo están adelantando tanto el Black Friday, pero sí algunas marcas han optado por todo el mes. Las ventas que no se han dado por la tardanza del frío se darán ahora, con el Black Friday y Navidad, hay mucho estoc de productos de invierno porque hacía calor y ahora se dará salida». Asimismo, Esteve indicó que este año «el cliente castellonense buscará las buenas ofertas. En nuestro caso, no se harán sorteos pero sí hemos preparado cartelería específica para destacar que la rebaja del precio es real. Vamos a hacer hincapié en que no hemos inflado antes el precio como sí ocurren casos».

Una Navidad "buena" para el consumo

Otro aliciente para el consumo en estas fechas --añadió Esteve --es la campaña de bonos para ahorrar que es «inminente», en el caso de los residentes en Castelló, gracias al convenio con el Ayuntamiento. «Se podrán hacer compras del 15 de noviembre al 11 de diciembre. Esto hará que se inyecte dinero en la economía. Coincidirá con la Black, y justo ese viernes 24 de noviembre no se podrán canjear los bonos, pero sí al día siguiente».

Pese al descenso de poder adquisitivo de las familias, Confecomerç resalta que el gasto navideño es ineludible. «La campaña de Navidad será buena, siempre son buenas. La gente hará un esfuerzo con los regalos. No obstante, estamos todos asfixiados», valoró.

Cinco de cada diez consumidores (51%) situará el límite de su presupuesto para el Black Friday en los 200 euros. La electrónica copa la mitad del gasto (52%); moda (34%), cosmética y perfumería (15%) y ocio y viajes (12%). Desde la Asociación Nacional de Grandes Superficies Comerciales (Anged) se han hecho eco de un informe de Sensormatic, según el cual «los días más concurridos en las tiendas físicas en general van a ser el martes, miércoles y jueves antes de los Reyes (2, 3 y 4 enero), el sábado siguiente al Black Friday (25 noviembre) y el 7 de enero con el inicio de rebajas».

Domingo, 26 de noviembre, todo abierto

El Black Friday tendrá su propio festivo aperturable, puesto que ese cercano domingo, del 26 de noviembre, las grandes superficies de Castellón abrirán sus puertas. El siguiente será ya el viernes, 8 de diciembre; y los domingos 24 y 31 de diciembre, de Nochebuena y Nochevieja, respectivamente.

Ojo a los timos por internet: Tres de cada cinco compras se hacen por teléfono móvil

🛍️ Cuidado, que se acerca la época más intensa del año en ofertas "irresistibles"



Los ciberdelincuentes tratan de sacar partido de los #BlackFriday, #BlueMonday y demás propuestas comerciales



Sigue estos consejos de @policia y recuerda: #unodecadacincodelitos se cometen online pic.twitter.com/PDinOECxdb — Ministerio del Interior (@interiorgob) November 9, 2023

El boom de las compras on line, con un Black Friday paralelo en internet, es una oportunidad para los ciberdelincuentes. Además, tres de cada cinco compras se harán por el teléfono móvil, según Webloyalty. Los expertos advierten de que muchas ofertas son falsas y es un momento clave para estar más alerta que nunca. El año pasado los fraudes en línea se elevaron un 208% solo en la época del Black Friday.

El 94% de los consumidores en internet han sufrido fraudes alguna vez, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), que ha lanzado una serie de consejos. El primero es evitar cualquier enlace sospechoso que envíe una dirección desconocida. Segundo, obviar el acceso a webs dudosas que se promocionen con artículos gratuitos o descuentos. Tercero, actualizar los antivirus de ordenadores y teléfonos; y descargar apps solo de sitios oficiales.

Aceptar solo contactos conocidos de redes sociales y mensajería instantánea. Nunca ejecutar archivos sospechosos de los que no se sepa la procedencia. Utilizar contraseñas seguras con números y caracteres para que no resulten fácilmente deducibles. Desconfiar de precios sorprendentemente bajos en comparación con los del mercado. Verificar constantemente las cuentas bancarias para detectar cargos indebidos. Y si resultas ser víctima del fraude, recopilar pruebas y denunciar.