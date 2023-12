L’Armelar rememora les grans festes i guateques de la història de la Pérgola

Glamur i boato màxims rememorant les grans vetllades de la Pérgola al Castelló del segle passat, des dels guateques de l’alta societat a les festes populars, amb música i balls en directe sobre l’escenari del Palau de la Festa, per a la gala de presentació de Paula Adell Sales i Carmen Paloma Ortega Tena com a madrines de la gaiata 4 L’Armelar per a la Magdalena 2024, acompanyades pel president del sector, Alejandro Miranda Sales. Va ser una nit especial per als comissionats, copresentada per Gonzalo Romero i Sergio Serra, en la que Bàrbara Breva va posar la nota musical, amb la col·laboració de Amics dels Gaiates; i El Cremaller i el Grup de Jota Aragonesa Sierra de Gúdar van representar el folklore més arrelat, repassant el significat del recinte del parc Ribalta per a la història i festa de la capital.

Els portaestendards, Adrián Pérez Múñoz i Gabriel Alfonso Suárez, van encapçalar la desfilada festera, al costat de les col·laboradores Noa Pascual Soler, Edurne Hidalgo Martínez i Lorena Salines Canut. I van donar pas a les madrines del 2023, Laura Tomás Carceller, del braç del seu pare, Juan José Tomás; i Luna Robles Amate, que van cedir el seu tron a Paula y Carmen Paloma davant el món de la festa de Castelló. Abans, però, van imposar les bandes de dames de L’Armelar per al 2024, Sofía Eixeres Montolio, acompanyada per Alfonso Barreda Giner; i Beatriz Sales Ángel, amb Iván García Padial; la gaiatera major, Merche Cherta Parra, del braç de Eloy Rúa Gallego; i la gaiatera d’honor, Andrea Vicente Ribes, amb Jordi Francisco Torres. El futur de L’Armelar va estar representat per Leire Guadalajara Salines, acompanyada pel ser germà, Samuel José; les tres germanes Macarena, Carmen i Verónica Albiol Saera, i Carla Rubio Escriche. La gaiata, a més, va nomenar la regidora de Turisme de Castelló, Arantxa Miralles, com a Armelera d’Or 2024.