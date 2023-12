La cesta de la compra para esta Navidad es la más cara desde 2015

Tras constatar en las últimas semanas en Castellón precios imposibles en la cesta de la compra como el cordero, la tendencia se ha confirmado a las puertas de la Navidad, con productos que marcan precios récord, mientras que coexisten con otros que registran subidas mínimas y otros se mantienen. Con todo, el balance es que los productos típicos de la cesta de la compra para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad les han costado a los castellonenses un 1,6% más caros que hace un año, y es más, suponen la más cara en ocho años, desde el 2015. El coste de los alimentos frescos ha ido en escalada y en este periodo, hasta llegar en este 2023, se ha encarecido un 50%, llegando a máximos, y quitando a la del 2022 el título de la más cara de la historia.

Esprint final

La delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de la Comunitat, Silvia Huerta, recordó que la asociación ha recogido la evolución de precios de productos típicos navideños en tres ocasiones: a principios, mitad de diciembre y días antes de Nochebuena. «Tras realizar la segunda los precios han aumentado un 4,3% de media en solo dos semanas. Principalmente, los mariscos y pescados y han bajado las frutas. Percebes, almejas y merluzas han subido un 21% y 20%; y son las máximas. Y se han elevado, pero menos, las ostras, un 9%; lubina, un 7%; y el jamón ibérico un 3%. Otros como la pularda, redondo, pavo o langostinos apenas han variado. La lombarda y la piña son un 6% más baratas que a finales de noviembre».

Vendedores del Mercat Central de Castelló consultados por Mediterráneo estiman que este año la campaña de compras no ha sido para echar cohetes pero no ha estado mal. Eso sí, la previsión de comprar para congelar no ha funcionado y se ha dejado más a última hora, con el hándicap de que, por ejemplo, en el caso del pescado, en domingo, sin barcas que salen a faenar, el género es el de estoc que queda. Otros han optado por directamente no sacar a la venta productos excesivamente caros por no tener demanda, como los almendrados. Y triunfando, por ejemplo, el pollo relleno como opción nº1 frente a las chuletas de cordero, «por las nubes».

Sumando los ingredientes del menú navideño, el gasto en alimentación de cada familia castellonense rondaría los 210 euros, sin contar bebidas y refrescos y otros extra (80 euros en pescado y marisco, 60 en carne y embutidos, 40 en frutas y verduras, y 30 en dulces y pan). La Asociación Española de Consumidores (Asescon) estima que un tercio del gasto en Navidad va para alimentación, el grueso. El secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat (UCE), Vicente Inglada, indicó que la mitad de hogares piensa destinar lo mismo que en el 2022 a alimentación navideña, unos 200 euros, «con esfuerzo, pese a la inflación»; un 20% sí invertirá más; y un 18%, menos. «Los castellonenses han consolidado la modificación de hábitos iniciados con la pandemia: navidades más hogareñas, más comidas que cenas y consumo responsable».

El pescado y el marisco siguen presidiendo los menús navideños, para seis de cada diez familias. Así se desprende del Informe sobre la compra de alimentos para las celebraciones navideñas de Aldi 2023, sobre una muestra de 1.300 consumidores. A corta distancia, les siguen los turrones (53%), dulces (51%), carne (47%) y jamón (43%). La edad del anfitrión también influye en los productos más consumidos: Los anfitriones de más de 65 años compran más pescados y mariscos; y entre los menores de 35 años existe predilección por quesos (44%) y jamón (50%).

Por el contrario, el cochinillo, el pavo relleno, el besugo al horno, el pulpo y el cordero o lechazo son los platos típicos que han ido perdiendo el interés de los consumidores, que prefieren opciones más económicas, ligeras o prácticas de cocinar. Pocos innovan y, si acaso, se da en el postre.

Los productos gourmet son cada vez más protagonistas y los ofrecen dos de cada tres anfitriones en comidas y cenas navideñas. Igual ocurre con los platos preparados. Los principales motivos son su practicidad (63% de preferencias), la falta de tiempo a la hora de cocinar (27%) y presupuesto (17%). Estos representaban la mitad de platos servidos en la mesa navideña: la cifra sube 7 puntos este año.



Nuria Campos (Pescados Pachés): «Las compras por adelantado de fresco para congelar han sido flojas»

«Las compras han sido flojas. Pocos han venido pronto a por fresco para congelar. Y se prevé igual la semana de cara a Nochevieja, que también cae domingo, esperando a los últimos días y con el factor de que muchos cenan en restaurantes. Los encargos que han entrado pedían concha: mejillones, tellinas.,... Al subir poco la demanda, muchos productos no se han disparado tanto, como el langostino, que ha mantenido un precio constante. Se vende también para Nochebuena y Navidad cigala, pescado para cocinar al horno, pero está un poco parado, bajo mi experiencia. Igual otro opina distinto en su parada. Mucho pescado está igual o un poco más caro sin bajadas espectaculares de precio. Muchos clientes prepararán rodaballo al honor para la noche del 24. Les damos ideas de recetas en redes sociales».

Quique Sanz (Carnes Sanz): «El cordero es un escándalo lo que ha subido de precio este año»

«Tenemos una clientela fija y las ventas han sido similares. Se llevan muchos pollos rellenos ya cocinados que se personalizan al gusto, a partir de dos bases: de jamón york, bacon y cuatro quesos; y otro de carne trufada, frutos secos y huevo hervido. Luego lo más típico es adquirir cordero, pelotas para la paella de Navidad, patés artesanos, jamón (cuyo precio varía poco)...El cordero sí es un escándalo lo que se ha encarecido de cara a Navidad. Las chuletas no las tocamos esta Navidad (llevan caras, a 29 €/kg todo el año). La paletilla sí: está a 25 € y hace solo un mes, costaba 10 € menos. Tampoco hay mucho estoc. Porque no puedes ir matando corderos por la paletilla si el resto de piezas lo las vendes. Para Nochevieja tenemos muchos encargos para hostelería, se nota que la gente sale más esa fecha».

Rosalía Queral (Frutería Rosalía): «Las cestas de frutas tropicales o las combinadas siempre triunfan»

«Muchos me han encargado cestas para particulares y empresas, de frutas tropicales o combinadas, ya sea con otras, con verduras o en colaboración con productos de otras paradas. A las puertas de Navidad han subido de precio guisantes de desgranar, garrofón, judía blanca...El resto igual está caro hoy y mañana barato. La piña apenas varía, de 2,50 a 2,80 euros. El garrofón viene de Almería y este año ha sido muy caro porque aquí en Castellón se han quemado. Pero si estaba a 25 euros el kilo ahora lo tengo a 20. En frutas tropicales apenas se ve diferencia, algunas más caras y otras más baratas que en 2022. De uva ahora trabajo la sin pepitas de Perú; y de España para Nochevieja viene la variedad aledo (grano pequeño, la nº1 en demanda) y dominga (gordo, para quien le gusta pelar antes y preparárselo)».

Nuria Cebriá (Panadería y pastelería Rafael Galindo): «Están de moda los panetones; y la hogaza de pan, para las ‘pelotas’»

«Los encargos han bajado un poco pero la gente apura. Se llevan lo de siempre: pastissets caseros --de calabaza y miel, boniato o cabello--, brazos de crema o panetones, que se han puesto de moda y los hacemos de chocolate y frutas escarchadas. Se compra mucho estos días el pan de hogaza grande, de pagés, con mucha miga, idónea para hacer las pelotas de Navidad. En cuanto a los precios se mantienen bastante porque ya subieron a principios de año. Hemos evitado sacar a la venta lo que lleva harina, aceite y almendra --como los almendrados-- porque la gente al ser más caro no pide tanto. Y siempre hay muchísimas alternativas dulces, como coca de almendra y patata. Es llamativo la gente joven que antes se iba de viajes en Nochevieja vuelve a encargar salado para picar mientras hacen la torrà».

El catering se impone en muchos hogares: «Las nuevas generaciones prefieren no cocinar el 24»

La demanda de encargos de comida para llevar y degustar en casa durante la cena familiar de Nochebuena se mantiene «elevada» en estas fechas navideñas en Castellón, como ya sucedió el año pasado. «Para el 24 de diciembre no ha bajado nada», subraya el gerente de MM Grupo Gastrocatering de Rústico, Víctor Maicas, quien indica que para el día de Navidad, el 25 de diciembre, la tendencia es a la inversa, «se sale más a comer fuera de casa en estos últimos tiempos. Para Navidad tenemos lleno para comer en todos los restaurantes. El resto de días de estas semanas festivas tenemos también repleto en Rústico».

Según un estudio de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana «el 65% de la ciudadanía celebrará en casa comidas y cenas navideñas. La más casera es Nochebuena. Uno de cada tres incide en que mayoritariamente la comida de Navidad la celebra en restaurantes, igual que la comida del Día de Reyes y Año Nuevo».

El gasto medio en menús para llevar a casa oscila entre los 25 y 35 €

Respecto a Nochebuena, los pedidos se suelen recoger hasta las 19.00 h. y el gasto medio ronda «de 25 a 35 euros». «Sobre todo, son familias que prefieren no cocinar esa noche. Ya los padres --ahora abuelos-- son más mayores y la generación que toma el relevo prefiere comida encargada», indica. «Se pide sobre todo para el día 24 tablas de jamón, langostinos, croquetas mixtas de la abuela, carrillera ibérica, pavo al horno y cuscús. Tenemos reservas de menús, ya completos, para la Comandancia de Guardia Civil», citó.