El clúster cerámico acaba el año sin las ayudas del Estado

Un año después, las prometidas ayudas directas para la cerámica, siempre consideradas por las industrias del clúster azulejero castellonense como insuficientes, no han llegado. No solo eso. Tras la publicación el 30 de noviembre pasado de la adjudicación de 70 millones de euros, el 15,6% del paquete de 450 sobre la mesa para las empresas gasointensivas, a un total de 71 firmas del sector, el pago debe realizarse antes del 31 de diciembre y a dos días del fin del plazo, el dinero no ha llegado.

De hecho, desde la patronal Ascer señalaron que no se espera que se reciban los fondos hasta algún momento indeterminado a principios de año, dado el escaso plazo, un mes, entre la adjudicación y la fecha límite fijada. El propio secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, escribió este jueves en su cuenta de Linkedin un texto que refleja la indignación generalizada ante las promesas no cumplidas y los retrasos constantes no solo de las azulejeras, sino también de las esmalteras del clúster castellonense. En un relato que arranca con su experiencia al leer el decreto de las ayudas publicado el 28 de diciembre de 2022, con la que dijo quedarse «helado», Echavarría apunta que en el texto legal «había una larga lista de inconsistencias que invitaban a pensar que era una inocentada, pero no. Ahí estaba, un decreto que se daba seis meses para lanzar las ayudas». El responsable de Ascer hace recuento de cuestiones publicadas por Mediterráneo en no pocas ocasiones, como el condicionamiento de las ayudas a la ley que obliga a las empresas a emplear al menos el 50% en inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética. «Un texto --dice-- que estaba tan lejos de la realidad que era hasta ofensivo», para añadir que «efectivamente, el 28 de diciembre de 2022 nos gastaron una inocentada que se consuma hoy, 28 de diciembre de 2023, cuando después de un año esperando unas ayudas urgentes, todavía no han llegado». Para Alberto Echavarría: «No tendríamos que hablar de reindustrialización si no hubiésemos destruido antes la industria». La reivindicación sigue En el marco de esta situación que sigue estancada cuando la escalada de los precios, sobre todo de la energía, puso contra las cuerdas a un sector en el que se han sucedido los ERTE y los ERE, sin faltar algunos cierres, desde la patronal reiteraron sus reivindicaciones. Ahora que la UE ha extendido el marco temporal de ayudas de Estado a junio del 2024, trasladan desde Ascer «con urgencia al Gobierno la necesidad de ayudas automáticas, inmediatas y sin complejos procesos burocráticos, que permitan a las empresas recuperar parte de la competitividad perdida en los últimos dos años».