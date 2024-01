La llegada de los Reyes Magos marca el final de la temporada navideña y es un momento de alegría y regocijo, especialmente para los más pequeños, que esperan con ilusión la entrega de regalos y dulces que los Reyes traen consigo. La ilusión recorrerá los hogares en la madrugada y la mañana del sábado. Asimismo, unas horas antes, en la tarde del viernes, por toda la provincia de Castellón se sucederán las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos.

Pero ¿qué tiempo hará en esa jornada? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ofrece buenas esperanzas para la provincia de Castellón, pues se esperan lluvias en la parte central del día.

Tal y como indican las previsiones, en la parte sur de la costa, localidades como Castelló, Burriana o Moncofa tienen un 90% de probabilidad de lluvia, así como también son altas las probabilidades en Benicàssim, Orpesa, l'Alcora o Onda, con 85%. En la parte norte e interior de la provincia, el panorama es muy similar, aunque los porcentajes oscilan entre los 65 y 70%.

Además, otro factor a tener en cuenta será el viento, ya que se espera que en algunas zonas alcance rachas de 90 km/h como en Peñíscola, Vinaròs, Segorbe, Benlloc o les Coves de Vinromà.

En cambio, para el día 6 de enero no se esperan lluvias y los castellonenses, grandes y pequeños, podrán disfrutar del Día de Reyes con tranquilidad.

Temperatura

En cuanto a las temperaturas, vendrán a ser un reflejo de estos días. Las máximas se ubicarán en la costa, con 16 grados para Castelló, Vinaròs, Almenara, Benicàssim y Torreblanca, entre otras. Mientras que las mínimas, en esas zonas, no bajarán de los 10 grados.

Asimismo, el interior sí que tendrá unas temperaturas más bajas, con máximas de 9 grados, en Els Ports o l'Alt Maestrat, y mínimas de 0 grados. Estas mismas temperaturas se esperan para la jornada de Reyes.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.

Puedes consultar aquí el tiempo que se prevé en los próximos días en Castellón: