El calvario de Juan Carlos, el taxista de Castellón que lleva seis semanas sin cita en Extranjería

Seis semanas. Cuarenta y dos días. Mil ocho horas. Es el tiempo que lleva Juan Carlos R., un taxista de origen colombiano afincado en Castelló, tratando de conseguir una cita en las oficinas de Extranjería de la plaza Teodoro Izquierdo de la capital para renovar su NIE, el número de identidad extranjero. Este documento, que utiliza a diario para realizar cualquier trámite con la Administración, sacar dinero o incluso pagar una multa, le caduca el próximo día 31 y a estas alturas ya da por sentado que llegará ese día sin haber podido renovarlo. «Estoy desesperado. Pasan los días y no hay manera de pedir cita. Y a mi mujer le ocurre exactamente lo mismo», explica.

El calvario de Juan Carlos empezó a finales del pasado enero. «Desde esa fecha y hasta ahora llevo intentando pedir cita por internet, pero no hay manera. Conozco los pasos de memoria de tantas veces que he entrado en la página web del Ministerio, pero cuando llego al final me dicen siempre lo mismo, que no hay citas disponibles», apunta este profesional del taxi que lleva 11 años afincado en Castellón.

Con el único objetivo de obtener una cita en la oficina de Extranjería de Castellón donde esta semana dos policías resultaron heridos por los golpes que les propinó un ciudadano cubano harto de no conseguir que le atendieran para renovar su documentación, Juan Carlos explica que ha llamado a todas las puertas a las que se le ha ocurrido. «He contactado con abogados especializados en Extranjería y también con gestores que, previo pago, te consiguen una cita. Pero absolutamente todo ha sido inútil», cuenta este taxista que asegura que es «una pena» que la Administración empuje a los inmigrantes a tener que recurrir a empresas ante la imposibilidad de poder por sí mismo actualizar la documentación.

Reclamación en febrero

A la vista de que pasaban los días y no obtenía respuesta, Juan Carlos optó por acudir a la oficina de Extranjería y realizar una reclamación. Tampoco sirvió de nada. «Hice un escrito el 23 de febrero y me contestaron al cabo de unos días, también por carta, que la oficina ofrece el máximo de citas semanales que puede gestionar en función de los medios disponibles», cuenta leyendo textualmente la respuesta obtenida y que está firmada por el comisario de Castellón, Emilio Romero.

Juan Carlos insiste en que lo único que quiere es que le renueven un documento para seguir estando legal en España. «Es muy triste que nos hagan pasar por esto. Soy un trabajador que pago mis impuestos y tengo mi familia y a esto no hay derecho», lamenta mientras reconoce que, aunque sabe que nadie le va a echar de Castellón por llevar el NIE caducado, le inquieta estar con el documento caducado. Y a su mujer, también. «Ella cobra una pensión por incapacidad y veremos qué pasara a partir del 31 de marzo cuando le caduque el documento», acaba.