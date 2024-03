Testimonio del primer trasplantado de riñón en el General Castellón: "Es un adelanto muy grande"

Alberto Ramia, de 43 años, fue la primera persona en ser trasplantada de riñón en el Hospital General de Castellón. Un año después de someterse a esta cirugía, explica través de las páginas de Mediterráneo su experiencia, ya que gracias al trasplante puede hacer una vida medianamente normal. También manifiesta que ha sido un gran avance que puedan realizarse estas cirugías en Castellón, al evitar a los pacientes tener que trasladarse a València a hacer el seguimiento. Asimismo, agradece a los familiares de los donantes su solidaridad. En la Comunitat 8.000 personas necesitan diálisis o un trasplante renal para vivir.

¿Lleva ya un año trasplantado?

Sí. El día 10 de marzo hizo un año.

¿Cómo se encuentra?

Bien. No es la vida normal que tenía antes, porque toda la medicación que llevas antirrechazo es de por vida, y te va mermando un poco. Pero el cambio en la calidad de vida que te da pasar de los 10 meses que estuve haciendo diálisis a ahora es brutal. Puedo hacer una vida, entre comillas, normal. Yo era una persona superactiva, con un trabajo muy físico y ahora me canso mucho, no tengo la resistencia que tenía antes, pero para hacer una vida medianamente normal, sin problemas.

¿Lo celebró usted de alguna manera?

Ya que era el último domingo de Magdalena lo celebramos con mi mujer y mis amigos. El año pasado me trasplantaron el viernes antes de fiestas y salí el martes después de fiestas.

Entiendo que tienes que ir a revisiones también...

Sí, cada dos semanas tengo analíticas. Y pequeños problemillas que entiendo normales y se van solucionando... El resultado está siendo muy bueno.

¿Por qué le tuvieron que trasplantar?

Mis riñones dejaron de funcionar de golpe, me filtraban un 6% y me trasplantaron uno. Me vino por una hipertensión maligna. Tuve una hipertensión continuada y mi cuerpo no generaba síntomas de hipertensión. No había sido nunca tratado. Cuando me di cuenta y fui al Hospital era todo irreversible. Nunca había tenido un problema renal y de golpe tuve una insuficiencia renal grave. Ingresé y al día siguiente tuve que hacer diálisis.

¿Y cuánto tiempo estuvo dializado?

10 meses. La verdad, he tenido mucha suerte, porque desde que me diagnosticaron la enfermedad renal y empecé a hacer diálisis a los 10 meses me trasplantaron.

¿Le llamaron de repente? ¿Esperaba la llamada?

El día anterior, el 9 de marzo, yo tenía una visita programada con la enfermera de trasplante para explicarme cómo iba a funcionar todo. Fui con mi mujer. Nos fuimos de allí y a las 11.00 me llamaron que había un posible donante. Más de golpe imposible.

¿Cuántos días estuvo ingresado?

Estuve ingresado 11 días.

¿Y la operación cuánto duró?

Entré en quirófano sobre las cuatro. Fueron unas 4 horas más o menos.

¿En algún momento esperaba que la harían en Castellón?

La suerte que tuve es que todo el tratamiento nefrológico siempre me lo hicieron en el Hospital General de Castellón, que son una maravilla. Toda la gente es superprofesional. Cuando tenía que hacer las pruebas para entrar a formar parte de candidato a trasplante en esos días coincidió que empezaron a hacer los trámites para empezar a hacer las pruebas aquí. Yo fui la primera persona que empezó a hacer todas las pruebas aquí en Castellón. Yo sabía que me lo iban a hacer en Castellón. Lo que fue una lotería es que el donante tuviera el mismo grupo sanguíneo, porque éramos cuatro personas en lista de espera. Fue una lotería que el primer riñón que entró fuera el mío.

¿Qué supone para usted haber sido el primer trasplantado?

El trasplante en Castellón es un adelanto muy grande porque si yo entre las pruebas anteriores al trasplante y las posteriores de analíticas, habré ido 150 veces al Hospital, imagino lo que hubiera implicado tener que ir a Valencia. Hablo con gente trasplantada en Valencia y ahora que los han trasladado y hacen las visitas a Castellón no tiene nada que ver. Tener que irte un día a Valencia a hacerte las analíticas y otro a visitar al médico... Es un adelanto enorme lo que han hecho aquí en Castellón.

Si hay algo que quiera destacar y que no le haya preguntado...

En estos casos hay que dar las gracias a las familias de los donantes porque sin ellos no sería posible ningún tipo de trasplante. Gracias a su generosidad de donar los órganos nos dan calidad de vida y muchas veces la vida a todas las personas que tenemos un trasplante. Porque todas las alegrías que recibe un donante vienen a causa de una desgracia de otra familia.